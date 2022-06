Tomás Zambrano huyó a debate sobre supuesta inconstitucionalidad al decreto de Uferco, dice diputado Ramón Barrios

Tegucigalpa – Ramón Barrios, diputado oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró este martes que retó para debatir seriamente al jefe de la bancada del Partido Nacional (PN), Tomás Zambrano, sobre la supuesta inconstitucionalidad al decreto que brinda facultades a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), “pero él huyó al debate”.

Una vez que el Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue de los primeros parlamentario en pronunciarse al respecto, asegurándose que se trata de un golpe técnico al Ministerio Publico, además de considerar que la UFERCO está parcializada y con darle más facultades se crea un ente paralelo a la Fiscalía General.Ocultar el mensaje original

No solo Zambrano y su partido han dicho que el decreto aprobado por 69 diputados, cuando se ocupaban 86 votos, es inconstitucional, sin embargo, en esa misma línea se pronunciaron el Partido Liberal, además políticos, abogados y expertos. Mientras sectores afines, a Libertad y Refundación, creen que “es el camino correcto para luchar contra la corrupción”.

Al respecto, Barrios dijo: “Creo que cualquiera se puede ofender sobre la independencia a la UFERCO, hasta ahora no he escuchado argumentos sustantivos constitucionales, yo mismo reté a Tomás Zambrano, jefe de la bancada del PN para que me dijera, porque era inconstitucional el decreto que aprobamos, sin embargo rehuyó al debate y se retiró del hemiciclo”.

Consecuentemente, añadió que le parece que es una actitud irresponsable, la del parlamentario nacionalista “salir ante los medios de comunicación para decir que era inconstitucional el decreto que mayores facultades a la UFERCO, cuando no tuvo suficiente capacidad para debatir cómo debe hacerse en el pleno del Congreso Nacional”, concluyó. JP