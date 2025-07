Paola Hall pone su cargo a disposición; consejera López garantiza que habrá elecciones

Tegucigalpa – La decisión de Ana Paola Hall de poder a disposición su cargo de consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), compromete el futuro democrático de Honduras a un poco más de cuatro meses de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, aunque su par en el organismo Cossette López garantizó que habrá elecciones en noviembre próximo.

– No sé qué va a pasar en las próximas horas, reaccionó la candidata oficialista Rixi Moncada.

– Nasralla espera que Hall recapacite, pero si no lo hace pide que presente renuncia ante el CN.

– Nasry Asfura: “Nuestra democracia está en peligro hay que defenderla, es hoy o nunca”.

El anuncio tomó por sorpresa a muchos, aunque actores políticos habían advertido que este extremo podría pasar por las posiciones de Hall en el pleno anterior cuando Rixi Moncada –hoy presidenciable oficialista- formó parte del CNE.

Dirigente liberales sugieren que Hall presente su renuncia ante el Congreso Nacional, que es el ente que debe conocer de su decisión, sin embargo en ese poder del Estado prima otro caos que impide no solo los consensos, sino que tener sesiones normales.

El Parlamento hondureño se convierte en actor clave para conocer la renuncia de la consejera liberal que deberá ser aceptada por mayoría calificada e igualmente con la misma cantidad de votos nombrar a su sucesor.

La posibilidad que asome el “tilín tilin” es muy probable tomando en cuenta que muchos de los parlamentarios de todas las bancadas no tienen posibilidades de retornar en un nuevo periodo, señalan desde ya algunos analistas.

Ana Paola Hall puso su cargo a disposición, pero deberá formalizar su renuncia ante el Congreso.

Ana Paola Hall anunció que su cargo lo ponía a disposición, luego de la parálisis que ha sufrido el órgano electoral por el reiterado boicot del consejero Marlon Ochoa, quien se resiste a participar en las sesiones de pleno lo que obstruye el desarrollo del cronograma electoral.

“Hoy anuncio que estoy poniendo a disposición mi cargo, para que se inicien los procedimientos legales de sustitución que correspondan”, comunicó Hall.

Es importante mencionar que apenas la semana anterior Hall expresó que estaba dispuesta a dar su vida por el proceso electoral e incluso señaló que habría elecciones llueve, truene o relampaguee. Sólo pasaron unos días y todo cambió. De la propia boca del presidenciable liberal, Salvador Nasralla, se conoció que el anuncio se hizo sin hacer las consultas y que la consejera Hall ha estado sometida a múltiples presiones.

Hall expuso que con los últimos acontecimientos se ha polarizado aún más la sociedad hondureña y se ha fracturado el ente electoral. “Ese CNE que era fuerte en 2021, hoy día a día pierde la batalla por ganar confianza y credibilidad”, estimó.

Arguyó su decisión en no violentar la ley que le pudiera implicar cometer delitos.

“Vulnerar el quórum que la Ley Electoral establece no sólo puede implicar consecuencias penales, sino que no resuelve absolutamente nada: todas las decisiones que ahí se pudieran adoptar son nulas, todos los que participen de ellas tienen responsabilidad ¿Vamos a poner en esta situación a nuestros funcionarios? No estoy dispuesta. ¿Acaso es sostenible seguir pensando que un 2 a 0 durante más de cuatro meses es la salida?”, explicó.

Caviló que “¿Quién va a creer en las elecciones y sus resultados? Estoy segura que tomar el ‘camino fácil’ del quebranto a la ley, solo nos lleva a un escenario donde no habría proceso electoral o, de haberlo, implicaría la confrontación de nuestro pueblo”.

Puntualizó afirmando que “no podría ver a los ojos a mis hijos sabiendo que hay sangre en mis manos. Elijo vivir con la frente en alto y la conciencia en paz. He hecho lo humanamente posible y he guardado silencio ante constantes actos de irrespeto y presión pública de lado y lado. Elijo no traspasar el límite de los principios y valores que me inculcó mi familia”.

Cossette López, presidenta del CNE.

La presidenta del CNE, Cossette López, señaló que un consejero suplente no puede cubrir la ausencia de Ana Paola Hall luego que ésta pusiera a disposición su cargo. La tormenta pasará y habrá elecciones, garantizó.

En declaraciones brindadas a periodistas citó el artículo 26 de la Ley Electoral que si hay una ausencia definitiva de un consejero, el Congreso Nacional debe escoger su sustituto.

“Las ausencias definitivas deben cubrirse por un nuevo propietario que debe ser nombrado por el Congreso Nacional, supone algunos impasses en términos de tiempo”, arguyó la consejera.

En ese sentido, López ahondó que Hall debe mandar a la secretaría del Congreso Nacional para interponer su renuncia, someterla a votación por los diputados, y si es aceptada, elegir a un sustituto.

Reiteró su postura que la crisis en el CNE es por obra del consejero Marlon Ochoa y del Partido Libertad y Refundación (Libre). Además, admitió que el proceso democrático está en peligro, pero que se debe gestionar el sustituto de Hall y garantizó que habrá elecciones.

Afirmó que ella se mantendrá como consejera del CNE y que debe ser serena ante esta situación.

Sostuvo que Ana Paola Hall permanece como consejera del CNE mientras el Congreso Nacional no acepte su solicitud de renuncia.

Exhortó a los políticos, medios de comunicación y tomadores de decisiones que haya serenidad en esta situación compleja, madurez, entendimiento y un diálogo respetuoso.

López apuntó que hay una agenda amplia de temas, y sacar el proceso electoral de una situación confusa debe ser tarea de todos.

Consideró curiosa la postura de Ana Paola Hall cuando en el pasado ella presidió una sesión del pleno con dos consejeros. Acusó al consejero Marlon Ochoa de sólo querer sentirse cómodo y los demás incómodos en el pleno del CNE.

“Yo me siento muy tranquila y serena, sé que estoy actuando con base a la ley, sé que hay gente que reconoce el esfuerzo, la tormenta va a pasar y elecciones tenemos que tener, nuestra democracia no se va a perder por esto”, puntualizó.

Luis León, analista.

A criterio del analista Luis León en Honduras hay un desastre institucional por culpa de los políticos que no quieren respetar que una elección debe de dar los resultados de un pueblo.

Agregó que “quieren imponer lo que se les ocurre a ellos, interpretando la ley, cuando la ley no se interpreta, se aplica”.

Sostuvo que obligar a la consejera Ana Paola Hall a poner su cargo a disposición porque se quieren imponer otros mecanismos de ley.

“Todos se creen dueños del CNE, pero ninguno respeta la ley, uno de los consejeros no se presenta, los otros dos tampoco asumen su rol para lo que fueron juramentados”, indicó.

Sugirió al Partido Liberal no aceptar la renuncia de la consejera Ana Paola Hall, porque para nombrar a un nuevo consejero se requiere de 86 votos en un Congreso Nacional que ni se reúne.

Oliver Erazo, analista.

El abogado constitucionalista Oliver Erazo reaccionó que lo ocurrido con Hall forma parte de un libreto de manipulación política que solo profundiza la crisis del sistema electoral hondureño.

“Siempre manifestamos la desconfianza en relación con la seriedad y certeza que debía haber dado la consejera Ana Paola Hall. No generaba ni un grado de confianza ni certeza en el manejo del cargo”, expresó Erazo, quien lamentó que un órgano que debería ser eminentemente técnico siga siendo utilizado como pieza de un juego político.

Según el jurista, aunque como ciudadana Hall tiene derecho a presentar su renuncia, “lo que hay detrás de ello es la pregunta”. A su juicio, la posible salida de la funcionaria evidencia una estrategia de manipulación que responde a intereses de un sector político específico. “Esto está dañando específicamente al partido que ella representa, o al menos al sector que la nombró”, agregó.

El abogado recordó que el artículo 323 de la Constitución establece que los funcionarios son responsables por su conducta oficial, y que el artículo 320 es aún más claro respecto a la jerarquía de normas.

“Cuando ella dice que no violentará sus principios, no deja claro a qué principios se refiere. El artículo 320 establece que, en caso de conflicto entre una norma constitucional y una ley ordinaria, como la Ley Electoral, se aplica la Constitución. Me parece extraño que, siendo doctora en Derecho, no encuentre claridad en la aplicación de la norma para dar certeza jurídica a su cargo”, reprochó. PD