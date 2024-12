“Golpe” al partido de gobierno por narcovideo y relatos de capos en EEUU

Tegucigalpa – El video de una reunión en la que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, aparece negociando la entrega de millonarias sumas de dinero por parte de narcotraficantes para la campaña electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre) en noviembre de 2013, así como la mención de varios de sus personajes en cortes de Estados Unidos han propinado “un golpe” al partido en el poder que asumió en enero de 2022.

– Libre es un narcopartido, señaló la socióloga Julieta Castellanos en entrevista con Proceso Digital.

– De su lado, Jorge Cálix, un exdirigente político de Libre y ahora presidenciable liberal, exigió la renuncia del “Familión” porque -según él- “no se puede gobernar bajo la sombra de la corrupción y el narcotráfico”.

– Los tentáculos de la corrupción y el crimen llegaron a lo interno de Libre, aceptó Carlos Eduardo Reina, otro de los prominentes dirigentes oficialistas.

Al “huracán político” que ha golpeado al partido en el poder tras la difusión del narco video, se suman las declaraciones del ahora exdiputado Carlos Zelaya, quien no se inmutó en aceptar que la “narco reunión” de 2013 en Río de Piedras en San Pedro Sula, fue organizada por los prominentes dirigentes Carlos Muñoz y Rafael Sarmiento, éste último actual jefe de bancada en el Congreso Nacional y quien ha creado una especie de división por su continuidad al frente del grupo de legisladores oficialistas.

Luego del narcoescándalo que involucra directamente a su cuñado, quien pide a los narcotraficantes dinero para la campaña de Libre y otra parte para el comandante -en referencia a su hermano Manuel “Mel” Zelaya- la presidenta Xiomara Castro salió en cadena de prensa y televisión para responder con una nómina de políticos opositores del Partido Nacional y Partido Liberal, pero sin mencionar a uno sólo de su instituto político.

Ante ese panorama, la socióloga Julieta Castellanos dijo que “sumado al desgaste por su gestión, Libre tiene un conflicto interno. Son varias etapas: primero la salida de Jorge Cálix y su grupo que lo debilitó como institución, pero ahora a Libre se suma el golpe durísimo de ser un partido narco porque Libre es un narcopartido”.

Acentuó que las acciones de la presidenta Castro de pedir la denuncia del tratado de extradición, los coloca del lado del crimen y del delito.

“No hay otra forma de decirlo, Libre no quiere que le extraditen a su gente y esa intención la tuvo cuando la primera intervención de la presidenta de la Corte, y luego cuando la UNAH envió al Congreso una propuesta de Ley de Extradición”, describió.

Asimismo, Libre sale golpeado por la mención del jefe de bancada en la organización de la reunión en 2013. “Él ha dicho que no, pero eso lo golpea más porque se interpreta que hay un conflicto interno y que están queriendo sacar al señor Sarmiento. Luego vemos que el grupo académico de izquierda se está distanciando”, indicó.

Reflexionó que de cara a las próximas elecciones Libre pierde el voto de la gente de Jorge Cálix, al igual que el sector de la alianza que tuvo con Nasralla, el grupo de votantes antiJOH y sumados a los que están decepcionados con la gestión del gobierna.

Carlos Zelaya.

Negación por años

Aunque las menciones de vínculos con capos de la droga datan de varios años atrás, Carlos Zelaya siempre negó ligues con el narcotráfico y solamente los aceptó cuando supo de la existencia de un video grabado por el Cachiro Devis Leonel Rivera Maradiga.

Igualmente, en los testimonios de testigos relevantes las menciones de otros altos cargos, incluso expresidentes han salido a la luz en las cortes norteamericanas.

Quienes han declarado o cantado como se dice comúnmente, mencionan a reconocidas figuras de la política hondureña de todos los partidos. Muchos de ellos enlistados en la comparecencia de la mandataria Castro en la cadena de la noche del martes, aunque también hay citas a prominentes personajes del partido en el poder que apenas tiene 13 años de existencia.

Manuel Zelaya Rosales

En la lista de los más grandes se ha mencionado después de Juan Orlando Hernández a los expresidentes Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa, ambos exmandatarios originarios de Olancho, un departamento bastión de la ruta del narcotráfico en Honduras.

En el caso de Mel, ha sido mencionado en varias ocasiones, entre estas por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, excabecilla del cartel Los Cachiros, quién testificó que el alto político habría recibido 500 mil dólares, a cambio de dejar operar al cartel y para su campaña que le permitió llegar a ser gobernante de Honduras en 2006. El ahora asesor presidencial también fue mencionado por Héctor Emilio Fernández, alias “Don H”, que aseguró en su momento que había entregado sobornos al expresidente Zelaya.

Incluso en la reunión del narcovideo difundida recientemente, los capos ahí presentes aseguran que en varias oportunidad enviaron dinero al comandante Zelaya, pero que los intermediarios no entregaron el dinero y se quedaron con él. En otra parte de esa reunión uno de los capos dice “Ahí le tenemos un billetío a Libre”.

Los hermanos Zelaya Rosales.

En esa reunión varios narcos se sorprenden que “Don H” es el único de ellos que se “reunió en vivo” con Manuel Zelaya.

Asimismo,José Sánchez, alias “El Contador”, vinculado al ya condenado a cadena perpetua y 30 años de cárcel, Geovanny Fuentes Ramírez, mencionó que la empresa «Graneros Nacionales» entregó 250 mil lempiras a Mel Zelaya para la campaña electoral de 2005.

No obstante, el exmandatario siempre ha rechazado esos señalamientos, como suelen hacerlo todos los mencionados en las cortes estadounidenses.

Carlos Zelaya

En 2017, el Cachiro Devis Leonel involucró a un hermano del expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales, en el tráfico de drogas con su importante papel en la pista aérea de “El Aguacate”, ubicada en Olancho.

De acuerdo al exlíder cachiro, este personaje tenía el control de la pista de “El Aguacate”, junto al diputado liberal Fredy Nájera, quien se declaró culpable en EEUU y fue condenado a 30 años de cárcel.

Por su lado, Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, condenado por narcotráfico aseguró en una entrevista El Faro de El Salvador que el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, utilizó la terminal aérea de Catacamas “El Aguacate” y cercana al Patuca, para el tráfico intensivo de drogas.

Lobo relató que él solo vio la oportunidad que se le presentó y la aprovecho, al ver que los Zelaya utilizaron la pista de “El Aguacate” para el trasiego de drogas y detalló que aprovechó su momento.

También acusó a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, de haber coordinado aterrizajes de droga en una pista ilegal en Olancho antes de 2010.

Adán Fúnez.

Adán Fúnez

También el alcalde de la ciudad de Tocoa, por el partido Libre Adán Fúnez, fue implicado en el juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el exfeje Cachiros, Devis Leonel, quien implicó a Fúnez de recibir millonarios sobornos provenientes del narcotráfico para facilitar el paso de la droga y otorgar protección.

El funcionario municipal al respecto se ha defendido señalando que lo quieren implicar sólo para desacreditarlo. En el narcovideo sale Adán Fúnez en plena junta con los capos.

Previamente Carlos Zelaya confesó haberse reunido con miembros de carteles de la droga en San Pedro Sula, en la que también mencionó al actual edil de Tocoa.

Zelaya también dijo que las reuniones eran organizadas por el jefe de bancada del Libre en el Congreso Nacional, Rafael Sarmiento y por el exdiputado suplente de su hermano Manuel Zelaya, Carlos Muñoz quien actualmente se encontraba ejerciendo un cargo en el consulado de Miami, Florida, en Estados Unidos.

En uno de los fragmentos del narcovideo, Carlos Múñoz, confiesa que no le interesa ser diputado, ni propietario ni suplente, pero sí que Xiomara sea la presidenta “porque todo lo demás viene…”.

Se jactó de tener una vida tranquila y de tener para vivir, pero insistió que con Xiomara de presidenta las cosas para él serían diferentes. “A mí no me importa estar vegetando en el Congreso, levantando la mano, que el presidente del Congreso me dé una papada ahí”.

Midence Oquelí, primo de Los Cachiros.

Exlegisladores

Entre los casos del Legislativo también está el del exdiputado del Partido Liberal (2010-2018), Midence Oquelí Martínez, quien fue extraditado en 2023 a Estados Unidos, requerido por delitos asociados con el narcotráfico, el tráfico de armas y conspiración, en negocios con el cártel de Los Cachiros.

Midence Oquelí fue detenido en una zona montañosa del Caribe mientras comandaba operaciones del hampa, de acuerdo a las autoridades nacionales. A él se le señala como pieza clave entre la relación narco-política, incluso se pretendió ponerlo como viceministro de Seguridad. Actualmente enfrenta la justicia de EEUU y en su juicio se prevé que saldrán más nombres de políticos involucrados en el narcotráfico.

El comisionado en condición de retiro, Danilo Orellana sostuvo que tanto los hermanos Rivera Maradiaga como Oquelí tenían documentación que involucra a los Zelaya con el narcotráfico.

Otro exdiputado enredado en las redes del narcotráfico es Fredy Nájera, condenado a 30 años de prisión en un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, por delitos de narcotráfico y posesión de armas, y deberá pagar 39 millones de dólares de resarcimiento más 10 millones de multa.

De igual forma hay muchos otros nombres, de legisladores que circulan en las temidas listas de narcotraficantes y otros que también suenan como un secreto a voces, pero que no se termina de concretar su vinculación con el mundo de las drogas.

Honduras ha extraditado a 54 hondureños de los cuales 53 han sido enviados a Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, entre ellos políticos, policías y jefes del hampa.

La presidenta Castro ordenó eliminar la extradición.

Eliminan extradición

La aceptación de Carlos Zelaya que se reunió hace 11 años con un exlíder Cachiro, Ramón Matta, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y otras figuras donde recibió ofertas de narcofinanciamiento para la campaña de Libre, ocurrió tres días después que la presidenta Xiomara Castro decidiera eliminar la extradición de narcos a Estados Unidos.

La gobernante dijo que la medida la adoptó para evitar que la extradición sea utilizada como chantaje o presión a las Fuerzas Armadas aunque la oposición ha señalado que la medida era para blindar a su círculo cercano de gobierno y de Libre.

Carlos Zelaya no solo era el secretario del Congreso Nacional, sino es el coordinador del Movimiento 28 de Junio, el oficialista y más fuerte al interior de Libre. Además, su hijo José Manuel Zelaya, ocupaba el cargo de ministro de Defensa, pero tuvo que dimitir en solidaridad con su padre.

El narcoescándalo obligó a “Carlón” -como le conocen al cuñado de la presidenta- a renunciar al cargo de diputado y como secretario del Congreso, poder del Estado que según los conocedores en la materia era él quien movía los hilos alrededor de la figura de Luis Redondo.

Aunque algunos políticos como Jorge Cálix han pedido la renuncia del “Familión” porque –según él- “no se puede gobernar bajo la sombra de la corrupción y el narcotráfico”, otros se han atrevido a sugerir que Carlos Zelaya se presente ante la justicia de EEUU para responder presuntas acusaciones en su contra, pero la postura de la presidenta hondureña en torno a que no permitirá que se instrumentalice la extradición dejan claro que esto no ocurrirá al menos de forma voluntaria. PD