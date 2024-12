Carlos Zelaya renunciará al Congreso Nacional, tras reconocer que se reunió con narcos

Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya Rosales, reconoció este sábado (31 agosto 2024) que hace 11 años se reunió con uno de Los Cachiros, con Ramón Matta Waldurraga, entre otros personajes, donde “hubo ofrecimiento de aportaciones” a la campaña de Libre, seguidamente anunció que renunciará a su cargo como diputado y que la misma será presentada el lunes.

En el juicio de Nueva York contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el líder de los Cachiros, Devis Leonel Rivera, testificó que había entregado entre 100 y 200 mil dólares a Carlos Zelaya, algo que negó el diputado y actual secretario del Congreso Nacional.

Zelaya Rosales, estuvo en el Ministerio Público desde las 11:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, donde fue citado por el fiscal general Johel Zelaya, luego que fue mencionado en la corte de Nueva York, Estados Unidos durante el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández.

Zelaya Rosales, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, aseguró que le tendieron una trampa, que ahora sabe que hay un video de la reunión ocurrida en 2013.

En su relato, el parlamentario olanchano dijo que estos personajes vinculados con el narcotráfico, habían hecho unos contactos con algunas personas “para que se hiciera la aportación a la campaña nuestra (de Libre). Yo accedí a participar, la reunión fue en San Pedro Sula en un sector de Río de Piedras”, dijo al asegurar que ni su hermano, el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, ni su cuñada, la presidenta Castro dieron el aval, ni conocimiento de esa reunión.

“Cuando llegue a la reunión al único que pude reconocer fue al señor Ramón Matta, habían otras personas ahí en la reunión, no los conocía, ahora entiendo quiénes eran, acuérdese que le estoy hablando de hace 11 años, era un tema que estos personajes no eran tan conocidos y yo obviamente no los conocí”, dijo.

El diputado de Libre, Carlos Zelaya fue abordado por varios medios de comunicación a su salida del MP, desde las 11:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, donde reconoció que se reunió con personas vinculadas al narcotráfico.

Después dijo que también estaba en el encuentro, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, así como el diputado suplente de su hermano Manuel Zelaya, el abogado Carlos Múñoz, y que ahora está convencido de que esa reunión, la cual dijo fue coordinada por Ramón Matta, fue grabada, “caí en la trampa. Asumo mi responsabilidad”.

«Ahora reconozco que estaba el señor Cachiro, Adán Fúnez, Carlos Múñoz, Ramón Matta y su servidor, habían tres personas más que no tengo ni idea de qué personas eran». Zelaya mencionó que entre los líderes de su partido, que le informaron del interés de empresarios de colaborar en la campaña estaba Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre.

El todavía secretario de la junta directiva del Legislativo dijo que “en esa reunión se habló de la oferta de hacer una aportación a la campaña, esa reunión fue exclusivamente para eso, se habló de cantidades, algunos dijeron que iban a aportar 50 mil, otros 150 mil y ya, realmente allí no hubo entrega de dinero, por lo menos a mi persona”, detalló al agregar que “quiero pedir disculpas públicamente al presidente Zelaya porque mencioné su nombre”.

En vista de esa situación, Zelaya Rosales dijo que está a la orden de la justicia hondureña, y también de la justicia internacional, “voy a presentar mi renuncia al Congreso Nacional como diputado y como secretario del Congreso para despojarme de cualquier tipo de blindaje que pueda tener”.

“Si la Fiscalía de Estados Unidos considera, tiene algún mérito que yo pueda tener algún caso, estoy a la orden también de ellos para comparecer ante cualquier justicia nacional o internacional”, dijo al referir que la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos todavía tiene seis meses de vigencia.

Menciones en corte de Nueva York

Carlos Zelaya fue mencionado en el juicio celebrado en febrero de este año al expresidente Hernández, donde el jurado lo encontró culpable de los cargos de tráfico de drogas, así como su hermano Manuel Zelaya.

Eliminan extradición

La aceptación de Carlos Zelaya que se reunió hace 11 años con un exlíder Cachiro, Ramón Matta, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y otras figuras donde recibió ofertas de narcofinanciamiento para la campaña de Libre, ocurre a tres días que la presidenta Xiomara Castro decidiera eliminar la extradición de narcos a Estados Unidos.

La gobernante dijo que la medida la adoptó para evitar que la extradición sea utilizada como chantaje o presión a las Fuerzas Armadas aunque la oposición ha señalado que la medida era para blindar a su círculo cercano de gobierno y de Libre.

Carlos Zelaya no solo es el secretario actual del Congreso Nacional, sino es el coordinador del Movimiento 28 de Junio, el oficialista y más fuerte al interior de Libre. (PD).

Noticia en desarrollo…