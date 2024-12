Presidenta Castro ordena al canciller denunciar el tratado de extradición con EEUU

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro anunció que ordenó al canciller Enrique Reina denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos luego de las últimas declaraciones de la embajadora Laura Dogu, las que calificó como “injerencistas”.

– El Canciller refirió que la presidenta es la encargada de la política de relaciones internacional y que cumplirá a cabalidad la orden. Se prevé que el proceso dure 180 días a partir del envío de la nota.

– Hay muchos que pasan temerosos como que si tuvieran un amo al que no le pueden decir que no, reprochó Reina.

– Si EEUU no cambia su política se alejará cada vez de América Latina, dijo el canciller hondureño.

La mandataria hondureña utilizó su red social X para reprochar que “la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable”.

Castro acusó que “agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal”.

Luego, enfatizó: “Basta. Con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al Canciller Enrique Reina denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos”.

La reacción de Castro surge luego que la embajadora Dogu declarara que le sorprendió y le decepcionó ver al ministro de Defensa y al Jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela, refiriéndose a Vladimir Padrino López, que se desempeña como ministro de Defensa de la nación sudamericana, y es señalado de tener vinculaciones con la narcoactividad.

Enrique Reina, canciller de Honduras.

EEUU ya había sido advertido, dice canciller

El canciller Enrique Reina reaccionó que en múltiples reuniones con funcionarios de gobierno les han advertido sobre las reiteradas declaraciones de la embajadora Dogu que “se salen de las relaciones entre estados”.

Pidió respetar las decisiones soberanas, “creo que no nos pueden imponer de quien somos amigos, con quien tenemos relaciones. Ellos se reúnen con China, hay llegado a acuerdos con China, han llegado a acuerdos con Venezuela sobre temas específicos”.

Reiteró que han advertido a Washington que las relaciones bilaterales se podrían empañar por las declaraciones de la embajadora acreditada en Honduras.

“La presidenta es la que dirige la política exterior de Honduras, como nación digna la presidenta ha tomado una decisión, yo sigo sus instrucciones como parte de la política directriz de Honduras, y haremos los procedimientos necesarios para denunciar el tratado”, explicó.

Reina aseveró que es difícil cooperar con un país cuando desconocen la historia real y como han intervenido en temas de Honduras, sobre todo con los fraudes de Juan Orlando Hernández y ellos sí tenía una relación con un narcotraficante, las reuniones del presidente Joe Biden con Hernández sabiendo que era un narcotraficante que metió toneladas de droga a EEUU.

En enero de 2012 de aprobó una reforma constitucional para permitir la entrega de hondureños a EEUU por delitos de narcotráfico.

Estimó que no se pueden basar las relaciones con EEUU bajo imposiciones, injerencias e intervencionismos. “La base de las relaciones internacional pasan por el respeto mutuo, amistad y trabajar en los temas comunes”.

Consultado si se ponen en riesgo las relaciones entre Honduras y EEUU, respondió que la relación sigue igual, pero se trata de enviar un mensaje de respeto a la soberanía.

“Aquí hay gente que pasa temerosa, parece como que tuvieran un amo de todas las épocas y que no les pueden decir nada, no pueden alegar un tema que no estamos en concordancia, vamos a trabajar con respeto a esa base”, externó.

Ejemplificó que el embajador hondureño en EEUU no se refiere a temas internos, mucho menos habla del presidente Biden o los procesos electorales, tampoco cuestiona por qué no paran el tráfico de drogas. JS