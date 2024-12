Rafael Sarmiento pone a disposición su cargo como jefe de bancada de Libre

Tegucigalpa – El diputado olanchano, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento anunció este domingo, mediante una comparecencia de prensa que pone a disposición su cargo como jefe de la bancada de Libre.

-Sarmiento aseguró que nunca se ha reunido con narcotraficantes, como lo mencionó recientemente el secretario del CN, Carlos Zelaya.

“Estoy poniendo mi cargo a disposición, primero de la bancada del partido Libre, que es quien elige su coordinador de bancada y su estructura de dirección, también del coordinador general, Manuel Zelaya Rosales y de nuestra presidenta, Iris Xiomara Castro de Zelaya”, dijo.

Sarmiento aseguró que seguirá representando con mucha dignidad la diputación que le dio el pueblo olanchano por lo que seguirá dentro de la bancada de Libre.

Niega vinculación con narcos

El parlamentario rechazó que haya coordinado reuniones con personas vinculadas al narcotráfico. “Reitero que no coordiné reuniones, reitero que nunca he sido mencionado ni en juicio en Nueva York, reitero que no conozco narcotraficantes y reitero de manera categórica que no he coordinado reuniones”, insistió.

(Leer) Carlos Zelaya renunciará al Congreso Nacional, tras reconocer que se reunió con narcos

Para Sarmiento, si el diputado Carlos Zelaya lo mencionó en esta línea, es porque “se ha confundido de tantas reuniones que existieron y actividades de trabajo, en tantas campañas políticas”.

Carlos Zelaya, Manuel Zelaya, Héctor Zelaya y Armando Sarmiento en una imagen de 2022.

Asimismo, agregó que “después de 11 años, realmente creemos que hay un error en lo que él (Carlos Zelaya) ha manifestado. Su servidor, en todas las reuniones que coordiné, que acompañé como miembro de la comisión de campaña, yo estuve presente y de igual manera fueron únicamente en mi departamento de Olancho”.

(Leer) Ministro de Defensa también renuncia a su cargo, tras narco escándalo que involucra a su padre

Sarmiento es el segundo parlamentario, también originario del departamento de Olancho, que anunció que dejará su cargo directivo dentro del Congreso Nacional.

El primero fue el secretario del Legislativo, Carlos Zelaya, quien admitió tras salir de comparecer ante el Ministerio Público, que en 2013 se reunió con narcotraficantes que le ofrecieron dinero para su campaña. VC