En manos del jurado

Tegucigalpa – El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández llegó a su etapa de conclusiones doce días después de su inicio, cumpliendo los tiempos estipulados por el juez Kevin Castel y con la Fiscalía argumentando ante el jurado que éste es culpable de usar la fuerza del Estado a su favor, conspirar y proteger a su hermano y a otros capos, mientras que la defensa alegó que el exgobernante combatió efectivamente el narcotráfico al grado de extraditar a peligrosos capos a Estados Unidos.

El cierre del juicio se dio en dos partes, con Hernández enfrentándose a la Fiscalía por segundo día consecutivo desde la silla de testigos en un contrainterrogatorio donde negó haber recibido sobornos de parte de narcotraficantes, y con los alegatos finales de las partes.

Las fotografías donde JOH aparece con otras personas, los cuestionamientos de las reuniones de su hermano Tony Hernández con narcos, fueron parte del inicio de la duodécima jornada, donde Hernández aseguró que todos los que llegaron a su juicio y dijeron que lo sobornaron son “unos grandes mentirosos”.

Al finalizar el contrainterrogatorio de parte la Fiscalía, la defensa del expresidente pidió hacer un par de preguntas más a Hernández donde este dijo que tras la implementación de la Ley de Extradición las pandillas intentaron matarlo.

Y confesó también que la Ley de Privación de Bienes que él implementó, fue usada para quitarle los bienes a su hermano Tony.

En el denominado “Juicio del Siglo”, el juez Castel señaló que dio una hora con 45 minutos a las partes para que realicen las conclusiones del juicio para que convencieran al jurado con sus argumentos.

Fiscalía: culpable de todos los cargos

La Fiscalía de Estados Unidos pidió a los doce miembros del jurado un veredicto de culpabilidad contra JOH, que lo responsabilizaran de los tres cargos que le señalan: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos; usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego y, conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos.

Para la representación del Gobierno de Estados Unidos, el expresidente es un narcotraficante de gran escala que abusó de su poder para facilitar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

El fiscal del caso, enfatizó que Hernández utilizó su posición política para permitir el flujo de drogas hacia el país norteamericano, incluso utilizando sobornos y colaborando con algunos de los narcotraficantes más importantes del mundo.

Según la Fiscalía, el expresidente tenía un doble discurso, mientras protestaba contra los narcotraficantes públicamente, secretamente les brindaba protección y refugio.

Entre los argumentos de la Fiscalía se sostiene que Hernández mintió al pueblo, declarando que nadie está por encima de la ley, mientras protegía a los mismos traficantes que lo habían amenazado con exponerlo.

A consideración de la Fiscalía, estas acciones muestran una clara violación de la ley y un abuso flagrante del poder presidencial.

Crímenes afectan directamente a EEUU

La Fiscalía argumentó que los crímenes cometidos por Hernández afectaron directamente a Estados Unidos, ya que la cocaína en cuestión proviene de Colombia y Honduras se convierte en un punto crucial en su ruta hacia el mercado estadounidense.

La Fiscalía destacó que Alexander Ardón fungía como alcalde y protegió el tráfico de cocaína de Tony Hernández, quien en aquel entonces tenía vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según los argumentos, Ardón, “Tony y Pineda, primo de JOH, colaboraron con El Chapo, moviendo aproximadamente 250 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos gracias a la protección brindada por el acusado”.

Asimismo, en las conclusiones también se mencionó que “El Chapo” contribuyó con 1 millón de dólares a la campaña de JOH, revelación que fue compartida por “Luis Pérez” y discutida con Arnulfo Valle.

También se hizo alusión al testimonio de Fabio Lobo respecto a una cena donde JOH y otros individuos conversaron sobre un avión cargado de drogas, con la petición expresa de discreción por parte de JOH.

El fiscal continuó argumentando sobre la presencia de 200,000 dólares destinados a Hilda, la hermana fallecida de Hernández, en el helipuerto, junto con otros 250,000 dólares.

Se hizo referencia al encuentro entre Fabio Lobo y Tony Hernández en una gasolinera, seguido de la observación de Wilson. Estos eventos quedaron registrados en los libros de contabilidad de drogas, con las iniciales del acusado.

Además, se destacó el relato de Fabio Lobo acerca del gran tamaño de una bolsa de dinero, así como la interceptación de una llamada en 2015. Se señaló que Lobo colaboró con los Cachiros en el traslado de drogas, utilizando su equipo de seguridad y armas, y que fue arrestado en Haití en 2015 tras abandonar la protección otorgada por JOH.

Para la Fiscalía, el acusado no pudo desvirtuar en el estrado asuntos relacionados a su relación con los narcotraficantes, para el caso mencionaron que el teléfono celular de Geovanny Fuentes fue incautado en 2020; donde se ubica en Casa Presidencial en 2019.

En el estrado, dijo el fiscal, JOH no pudo explicarlo, no pudo admitir que estuvo en Casa Presidencial esos días.

Estos argumentos finales apuntan a consolidar la evidencia presentada durante el juicio y a respaldar la acusación contra Juan Orlando.

Un gobernante contra el narcotráfico

La defensa, a cargo de Renato Stabile, expuso en su alegato final que la falta de evidencia visual y auditiva, señalando la ausencia de material que respalda las acusaciones. “Uno esperaría ver video y audio; no tenían ninguno”, afirmó.

Además, el abogado defensor de JOH cuestionó la validez del supuesto radar, destacando la falta de especificidad en cuanto a fechas. “Hablaremos del radar inexistente. Sin fechas concretas”, subrayó.

Asimismo, planteó interrogantes sobre la imparcialidad de los testigos presentados por la fiscalía. “¿Hubo testigos imparciales? Quizás algunos. La mayoría tenía una agenda”, declaró.

Posteriormente, Stabile, hizo referencia a su experiencia personal en la ciudad de Nueva York, instando al jurado a utilizar su astucia callejera. “Damas y caballeros, la ciudad de Nueva York es donde crecí. Te pedí que usaras tu astucia callejera de Nueva York; no es fácil engañar a los neoyorquinos”, expresó.

Stabile cuestionó la presencia de uno de los testigos identificado como José Sánchez en una habitación específica, contrastando la versión de los hechos presentada por la defensa con la de la seguridad de Hernández. “José Sánchez – ¿por qué estaba en la habitación? El Sr. Hernández visitó el negocio. Pero su seguridad dijo que nadie más entró a la habitación”, señaló.

Referente a Geovanny Fuente y los datos que supuestamente lo ubicaban en la Casa Presidencial, planteando la ausencia de registros que lo vinculen con otro lugar. “Geovanny Fuentes y los datos que supuestamente indican que estuvo en Casa Presidencial – ¿por qué no hay datos de que estuvo en Graneros?”.

Una conspiración de narcos para capturar a JOH

El abogado Stabile prosiguió señalando que Leo Rivera fue usado para tenderle una trampa a Fabio Lobo por lo que “la verdadera conspiración es entre estos narcotraficantes para capturar a Juan Orlando. Estados Unidos nunca pidió extraditar a estas personas porque las estaban utilizando”, destacó.

Refirió que aunque los narcos dijeron que se entregaron a Estados Unidos, la realidad es que lo hicieron porque sabían que el exmandatario iba detrás de ellos. “No sólo se subieron a Jet Blue. Era un avión de la DEA, con grilletes en las piernas. Fueron capacitados para hablar sobre sus acuerdos de cooperación”, dijo al jurado.

También detalló sobre el celular que Alexander Ardón tuvo una pelea en la cárcel y un celular en la cárcel y no le pasó nada. “Dijo que necesitaba el teléfono para llamar a su familia, ¿en serio? Tienen un teléfono para eso. El celular es para ordenar hits. ¿A quién estaba llamando?”, cuestionó.

Stabile expuso las intenciones de los testigos y le recordó al jurado que éstos se enfrentan a cadena perpetua. “¿Cuántos asesinatos son demasiados? ¿Uno? ¿Dos? ¿Diez? 50? 200? Si el resultado no tiene impacto en su sentencia, ¿por qué fueron sentenciados después?”.

La defensa del enjuiciado calificó como poco creíble el hecho de que el líder del cártel de Sinaloa, “El Chapo” Guzmán haya viajado personalmente a Honduras para entregar a JOH el millón de dólares. “¿Asumiría ese tipo de riesgo? Dame un respiro. Perdón si estoy siendo sarcástico”, ironizó.

El abogado también fue sarcástico al hablar de las iniciales “TH” de la cocaína. Stabile considera que obviamente es Tommy Hilfiger. “Nadie pide “cocaína Tony Hernández”, dijo.

JOH tiene en la cárcel a todos los grandes narcos

La defensa destacó la participación de los militares que testificaron en la Corte a favor de JOH. “El general Romero voló hasta aquí y le dijo adónde conducía a JOH; no voló hasta aquí para mentirle. Era militar de principio a fin”, aseveró.

Sobre la protección que la Fiscalía señala a favor de Tony Hernández, Stabile dijo que al exmandatario le importaba su hermano, pero que no lo protegió por lo que reflexionó que no lo pueden culpar por lo que hizo Tony, “No es justo”, dijo al jurado.

Para el defensor Stabile ¿Es tan difícil imaginar que el hermano pequeño de JOH le dijera a la gente: “Denme dinero para que mi hermano, el presidente, les dé algo y luego se lo guarden?”.

En ese punto le dijo al jurado que ellos escucharon el testimonio del propio Hernández. “Quería hablar. Quería dejar las cosas claras. No iba a dejar que mintieran al respecto. Lleva años luchando contra ellos. Todos los grandes narcotraficantes de Honduras están en la cárcel”, expuso.

Asimismo, les dijo que quieren que piensen que es sólo un traficante de drogas que intenta engañar a Estados Unidos. “¿Pero por qué hacer tanto esfuerzo? Los presidentes anteriores no lo hicieron… ¿Por qué no simplemente quedarse en casa y contar el dinero de las drogas? Por favor, no responsabilice a JOH por cualquier cosa que Tony pueda haber hecho”, reiteró.

Al cierre del alegato final, el defensor de JOH le dijo al jurado que nadie puede decirle cómo votar en este veredicto, ni en una elección. “No es necesario aceptar todo lo que dice Estados Unidos. Le pedimos que no sea culpable de todos los cargos”.

Refutación de la Fiscalía

La Fiscalía dijo en su refutación a los alegatos de cierre de la defensa, que la lucha del JOH contra la narcoactividad era una fachada. “Sus argumentos no tienen sentido. Afirman que JOH intentó luchar contra el narcotráfico. Él era el presidente, ¿cree que va a decir que está a favor del narcotráfico? Necesitaba hacer que pareciera que lo estaba intentando”, expresó el representante del gobierno de EEUU.

Además, mencionaron que los testigos le dijeron que no se incautaron drogas en Honduras durante el periodo de gobierno de Hernández. “JOH no fue duro con el crimen, fue duro con sus enemigos. Protegió a su primo Pineda y a su hermano Tony”, refutó la Fiscalía.

Asimismo, agregó que los pedidos de extradición del Tigre (Juan Carlos) Bonilla y Mario Cálix fueron realizados en 2018 y 2019, pero que cuando JOH dejó su cargo, en 2022, estos aún estaban pendientes de ejecución.

Para la Fiscalía estadounidense, José Sánchez, no tiene porqué inventar un papel tan pequeño, “tomó esa postura y dijo que era contador en Honduras, que se fue después de presenciar a JOH y Geovanny Fuentes Ramírez. Estaba allí para cambiar dólares por lempiras. ¿Por qué se inventaría un papel tan pequeño?”, dijo al jurado.

Sobre el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, les señaló que si Fabio Lobo hubiese mentido al señalar a su padre, este lo perdería todo. “El abogado defensor dijo que JOH no se referiría a Juan Orlando Hernández en este caso, pero dicen que no creen en los libros de contabilidad”.

“El estándar no es indudable, está más allá de toda duda razonable. Durante años explotó el sistema político para el narcotráfico. Usó al ejército y la policía y su propio poder. Es hora de que emitas un veredicto de culpabilidad. Gracias”, concluyó la parte acusadora dando así por terminado el juicio.

“Damas y caballeros del jurado, ya han escuchado el caso. Se le entregará una copia escrita de mis instrucciones legales”, con estas palabras dio final la etapa de alegatos de las partes, ahora todo está en manos de los 12 jurados. PD

CRÓNICA DEL JUICIO

Día 1 (martes 20 de febrero)

– Juez Castel prevé que juicio de JOH dure hasta tres semanas

– Todo listo para el inicio juicio contra expresidente de Honduras tras selección jurado

Día 2 (miércoles 21 de febrero)

– Fiscalía de New York inicia presentación de pruebas en segundo día de juicio contra JOH

– “El Contador” entra en escena en segundo día del juicio a JOH

– Expresidentes Manuel Zelaya, Pepe Lobo y JOH, recibieron dinero del narco para sus campañas: testigo de la Fiscalía

– Defensa de JOH interroga a un “Contador” que no aportó evidencias de sus señalamientos

– Exalcalde Alexander Ardón dice que JOH lo protegía y que el Chapo Guzmán le dio soborno millonario

Día 3 (jueves 22 de febrero)

– Inicia en su tercer día la audiencia en juicio contra JOH

– Exalcalde Ardón admite fraude electoral y sobornos implicando a Pepe Lobo

– Alexander Ardón dice que “El Chapo Guzmán” llegó a su casa en 2007 y 2010

Día 4 (viernes 23 de febrero)

– Cuarto día de juicio contra JOH, con alta expectativa de nuevos testimonios

– Ardón revela ganancias de $200 millones por sus actividades en el narco

– Agente de la DLCN, el tercer testigo de la Fiscalía

Día 5 (Lunes 26 de febrero)

– El lunes se reanuda juicio contra expresidente Hernández

– Fiscalía de NY se opone a que la defensa de JOH presente el informe de la DLCN

–Continúa juicio de JOH en su quinto día y la gran expectación por nuevos testigos

– Botan informe de narcolibretas presentado por defensa de JOH

– Juez Castel desestima testimonio de perito de la Fiscalía por no ser exacto

– De SPS a El Paraíso, la ruta de la droga según agente de la DEA

–Surge Mario, funcionario de la Portuaria en Cortés, involucrada en otra millonaria entrega

– Día 5 de juicio: De las narcolibretas hasta Mario en la Portuaria y la millonaria entrega a JOH

Día 6 (Martes 27 de febrero)

–Día 6: En juicio contra JOH se prevén revelaciones de impacto pero arranca con una inesperada pausa

–En contrainterrogatorio Pérez ratifica financiamiento a campaña de JOH a través de Tony Hernández

– Cachiro Devis Leonel Rivera dice que entregó sobornos a JOH y “Pepe Lobo”– El cachiro con su frialdad hunde la daga con su testimonio escalofriante

– Campañas financiadas por el narco y cooptación del Estado revelan testigos Pérez y cachiro

Día 7 (Miércoles 28 de febrero)

– Fiscalía termina segundo día de interrogatorio a Cachiro y la defensa de JOH inicia sus cuestionamientos

– «Única prueba entre los narcotraficantes era la palabra de un narcotraficante»: Devis Maradiaga.

– Devis Leonel confirma que mataron al periodista Aníbal Barrow “por hablar mal de Los Cachiros”.

Día 8 (Jueves 29 de febrero)

–Comienza el octavo día de juicio contra JOH, con las frías confesiones del Cachiro– Cachiro implica a más políticos incluyendo diputados del actual CN

–Exnovia de «El Porky» octava testigo de la fiscalía, en juicio contra JOH

– Agente estadounidense dice que el “Porky” temía que JOH lo mandara a matar con equipo élite

–Fabio Lobo testificó que sobornó 2 veces a JOH, y el cártel de Sinaloa también lo hizo

–Día 8 Testigos reiteran sus narco-negocios con JOH y salpican políticos en el poder

Día 9 (viernes 1 de marzo)

– La expectativa del día 9 del juicio contra JOH, se concentra en ¿qué más dirá Fabio Lobo?

– Juez Kevin Castel solicita a fiscalía terminar con sus testigos el lunes

– Información que pasó a Los Cachiros se la pedía a Julián Pacheco Tinoco, revela Fabio Lobo

– En su segundo día de testimonio Fabio Lobo, ratifica sobornos millonarios a JOH

– Policía confiesa en juicio de JOH que participó en muerte del “Fiscal de Oro”

Día 10 (lunes 4 de marzo)

– Defensa de JOH propone cambios en instrucciones al jurado

– Continúa juicio contra JOH, fiscalía lista para concluir con testigos y defensa prepara su presentación

– La Fiscalía culmina testimonios en juicio contra JOH con presentación de armas

– Defensa de JOH iniciará desfile de testigos con dos miembros de las FFAA

– General Tulio Armando Romero Palacios primer testigo de la defensa de JOH

– General de FFAA advirtió a JOH que Tony Hernández era amigo de narcotraficantes

Día 11 (martes 5 de marzo)

– Día 11 juicio contra JOH, está previsto se concluya etapa de testigos y dar paso a etapa final

– General Javier Rene Barrientos Alvarado segundo testigo de la defensa de JOH y su paso por el estrado fue breve

– Comparece general Willy Joel Oseguera Rodas tercer testigo de la defensa de JOH

– Testifica expresidente Hernández en su propio juicio

– JOH dice que pidió ayuda a EEUU en lucha antidrogas

– Día 11 / Joh en el estrado, a horas del final

Día 12 (miércoles 6 de marzo)

– Expresidente Juan Orlando Hernández responde bien según abogado Colon

– Día 12: JOH vuelve al estrado a concluir contrainterrogatorio y luego argumentos finales

– Concluye contrainterrogatorio a expresidente Hernández donde negó sobornos

– Fiscalía de EEUU pide al jurado responsabilizar a JOH y “encontrarlo culpable”

– Defensa de JOH pide a jurado que lo declaren no culpable

– Lucha antidrogas que alega JOH era fachada refuta la Fiscalía en cierre de juicio