Roberto Contreras quiere devolver el poder del CCEPL

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras señaló que este día (02.07.25) se reunirá con cuatro altos líderes del Partido Liberal en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos “para analizar algunas situaciones que están sucediendo a lo interno del partido” y que lo orillaron a sopesar dejar ese cargo.

En las últimas horas trascendió que Contras anunció que va a interponer su renuncia a la presidencia del CCEPL al tener desacuerdos a lo interno del liberalismo porque no aceptaron que este impusiera a su yerno como gerente administrativo.

“Voy a proponer que el partido vuelva a elegir un presidente para el Central Ejecutivo y con ese punto prácticamente voy a dar por culminada mi participación y no continuaré como presidente del Central Ejecutivo”, se escucha en el audio en la reunión realizada vía Zoom.

El también alcalde del municipio de San Pedro Sula indicó que desde que llegó a la presidencia del liberalismo ha estado buscando el fortalecimiento del PL, pero que se ha encontrado con estas trabas.

“No puede ser que a usted como presidente del CCEPL, figura electa por 300 mil votos, vengan personas que ni siquiera votaron por una papeleta, apadrinas, vengan a querer tener más poder que el presidente del CCEPL para nombrar un gerente administrativo”, expresó.

Contreras confirmó su pretensión de dejar la presidencia del Central Ejecutivo ante esta situación, “mi posición es devolver el poder del PL a los que también tienen arrastre político, no a personas pegatinas que las han puesto allí para que representen intereses de alguien”, dijo.

“Yo no voy a ser presidente del Central con 300 mil votos para que venga una persona que no tiene ni un voto y me diga qué tengo que hacer yo. Yo no soy mandilón de nadie, yo no soy florero”, manifestó tras agregar que el PL tiene que devolverle el poder a quienes les cuesta el partido, a los alcaldes, si es quiere alcanzar la presidencia del partido.

Anunció que llamará a una convención para que sean los convencionales los que remuevan a las personas que están puestas en el PL y que no hacen nada. VC