Testifica expresidente Hernández en su propio juicio

Tegucigalpa– El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández testifica este martes en su propio juicio que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

El juicio por narcotráfico contra el expresidente llegó al día 11 y se espera culmine con su testimonio.

Durante el interrogatorio que inició la defensa a cargo del abogado Colon, el juez Kevin Castel interrumpió al expresidente para decirle que conteste únicamente la pregunta que se le hace.

El expresidente Juan Orlando Hernández, por desición propia declara en su propio juicio, donde enfrenta acusaciones por tres cargos relacionados con conspiración por narcotráfico.

Durante el interrogatorio, Hernández reveló detalles de su educación y carrera profesional, e inició brindando datos personales. Dijo haber nacido en Honduras y haberse educado en el jardín de infantes en Gracia Lempira, la escuela secundaria militar en San Pedro Sula, y la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Respecto a su profesión, Hernández confirmó haber ejercido como abogado durante ocho años, especializado en leyes penal, civil y mercantil, antes de ser elegido para el Congreso Nacional.

Cuando se le preguntó sobre sus prioridades legislativas como presidente del Congreso Nacional, las objeciones legales impidieron su respuesta. Sin embargo, Hernández destacó su preocupación por cuestiones como la extradición en casos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.

Resaltó que bajo su administración se patrocinó y aprobó una Ley de Extradición, aunque no se implementó completamente, especialmente en el caso de una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Se mencionó que, durante su mandato, se incautaron bienes valuados en 600 millones de dólares pertenecientes a Los Cachiros, una poderosa banda.

El interrogatorio también tocó temas políticos, como su afiliación al Partido Nacional y su victoria en las elecciones presidenciales de 2013. Sin embargo, las objeciones legales limitaron de nuevo algunas preguntas sobre la justicia del proceso electoral.

Hernández destacó que durante su mandato se autorizaron las primeras extradiciones desde Honduras, marcando un cambio significativo en la política del país, que históricamente había prohibido tales acciones durante más de un siglo antes de 2012.

Prosigue el interrogatorio de parte de la defensa al expresidente Juan Orlando Hernández durante el último día del juicio en su contra.

En el transcurso del juicio contra el ex presidente JOH, la defensa llevó a cabo un interrogatorio para esclarecer ciertos aspectos relacionados con las acusaciones en su contra. El abogado de Hernández, el señor Colón, planteó una serie de preguntas dirigidas al acusado, buscando clarificar su posición y sus acciones en relación con ciertos individuos mencionados en el caso.

El diálogo entre el abogado Colón y Juan Orlando Hernández se desarrolló de la siguiente manera:

Abogado de JOH Colón: ¿Qué intercambiaste con Ardón?

JOH: Le comuniqué que no lo consideraría como candidato a alcalde. Le mencioné que había escuchado rumores sobre posibles actividades ilícitas vinculadas a él.

Colón: ¿Solicitaste pruebas?

JOH: Sí, aunque personalmente no las poseía, no obstante, no actué precipitadamente.

JOH: En el momento en que estaba realizando una llamada, entró Alex Ardón. Expresó su descontento por la solicitud de no presentarse nuevamente como candidato a alcalde.

Abogado de JOH Colón: ¿Por qué no deseabas que se presentará como candidato?

JOH: Escuché comentarios sobre su presunta implicación en actividades delictivas.

Colón: ¿Podrías especificar qué tipo de actividades?

JOH: Principalmente, se mencionaban contrabando y tráfico de drogas.

Abogado de JOH Colón: ¿Cuál fue tu comunicación con Ardón?

JOH: Le comuniqué mi decisión de no incluirlo entre los candidatos a alcalde, mencionándole los rumores sobre su posible vinculación con actividades ilegales.

Colón: ¿Solicitaste evidencia? JOH: Sí, aunque no contaba con ella personalmente, preferí no tomar decisiones apresuradas.

Abogado de JOH Colón: ¿Cuál fue su reacción?

JOH: Me indicó que lamentaría mi decisión.

Colón: ¿Hubo alguna comunicación telefónica entre ustedes?

JOH: No, no hubo.

Colón: ¿Le ofreciste protección si no huyera?

JOH: En absoluto.

Mi política era conceder cualquier solicitud de extradición de Estados Unidos: Juan Orlando

En la medida que siguió el interrogatorio se le consultó al testigo si ¿Hugo Ardón manejaba el fondo de carreteras?, y que, si había dado contratos a narcotraficantes, a lo que respondió que sí. Que eso era lo que tenía entendido.

En este punto JOH, dijo que firmó un acuerdo con Transparencia Internacional. El abogado prosiguió consultando si habían encargado una auditoría, pero de nuevo la objeción de la fiscalía limitó la respuesta.

Seguidamente el abogado Colón, pregunto a JOH, si ¿Los Valle Valle conspiraron para matarte?, a lo que el exgobernante hondureño contestó “Eso me dijo el FBI”, de inmediato Colón, repreguntó ¿Fueron extraditados bajo su mando? Y el testigo quien es el imputado respondió: Sí. Mi política [o política] era conceder cualquier solicitud de extradición de Estados Unidos.

Seguidamente JOH, explicó que las extradiciones se convirtieron en un trámite ordinario. Ya para finalizar antes del receso de mediodía explicó que el presidente del Ejecutivo no puede decirle al Ministerio Público a quién investigar.

El interrogatorio proporcionó una visión más clara de la postura de Juan Orlando Hernández en relación con las acusaciones presentadas en su contra, así como de sus interacciones con los individuos mencionados en el caso. El juicio continúa su curso mientras se presentan más detalles y testimonios relevantes.

Diferencias con Fabio Lobo

Siguiendo el interrogatorio la defensa consultó al imputado Juan Orlando Hernández, si sabe quién es Fabio Lobo, ¿lo vio declarar aquí?, el expresidente contesta que Sí, pero que no eran cercanos porque tuvo muchas diferencias con él.JOH añadió que a Fabio Lobo le gustaba el dinero fácil y agregó que nunca estuvo en su casa. Al tiempo que afirmó que el general Pacheco Tinoco le comentó que Lobo había llevado 2 mexicanos a su oficina.

