Fiscalía de EEUU pide al jurado responsabilizar a JOH y “encontrarlo culpable”

Tegucigalpa/New York- El juicio del expresidente Juan Orlando Hernández llega a su etapa final este miércoles, y la Fiscalía presentó sus argumentos finales en juicio contra JOH.

Al terminar sus conclusiones la cuando el juez Castel dijo a la Fiscalía que su tiempo habia terminado la AUSA concluyó solicitando al jurado: Responsabilizar a JOH. Encontrarlo culpable. Gracias.

– AUSA enfatizó que Hernández utilizó su posición política para permitir el flujo de drogas a EEUU, utilizando sobornos y colaborando con los narcotraficantes.

-La fiscalía acuso la doble moral del acusado que en publico protestaba contra los narcotraficantes y en secreto les ayudaba.

– La AUSA delineo al jurado un minucioso resumen de los principales puntos que incriminan al acusado.

El Juez Castel anunció que se escucharán los argumentos finales. Durante el duodécimo día de procedimientos, de entrada la Fiscalía ha presentado fuertes acusaciones contra Hernández, alegando que es un narcotraficante de gran escala que abusó de su poder para facilitar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

El fiscal del caso, representante de la Fiscalía de los Estados Unidos (AUSA por sus siglas en inglés), enfatizó que Hernández utilizó su posición política para permitir el flujo de drogas hacia el país norteamericano, incluso utilizando sobornos y colaborando con algunos de los narcotraficantes más importantes del mundo.

Según la AUSA, el expresidente protestaba contra los narcotraficantes públicamente mientras secretamente les brindaba protección y refugio.

Entre los argumentos de la Fiscalía se sostiene que Hernández mintió al pueblo, declarando que nadie está por encima de la ley, mientras protegía a los mismos traficantes que lo habían amenazado con exponerlo. Según la Fiscalía, estas acciones muestran una clara violación de la ley y un abuso flagrante del poder presidencial.

Fiscalía recuerda los cargos

La Fiscalía ha recordado los cargos contra el acusado Juan Orlando Hernández durante el juicio en curso. Según la representación de la Fiscalía de los Estados Unidos (AUSA), los cargos que enfrenta Hernández incluyen tráfico de drogas y armas, con un umbral establecido en cinco kilos de cocaína, aunque se afirma que la cantidad manejada por el acusado supera con creces esta cifra.

Según la AUSA, Hernández utilizó a la policía y al ejército hondureños, así como sus armas, para facilitar estas actividades ilícitas. La fiscalía recalcó que en una declaración durante el juicio, se mencionó que Hernández confirmó haber asistido a una fiesta organizada por Moncho Lobo, lo que arroja luz sobre sus conexiones y actividades.

Además, se destacó que Hernández admitió haber visitado a Fuad Jarufe y que su hermana, Hilda, trabajaba para su campaña política. Sin embargo, el acusado ha afirmado que, a diferencia de otros políticos hondureños, él no participaba en viajes relacionados con el tráfico de drogas.

Crímenes afectan directamente a EEUU

La AUSA argumentó que los crímenes cometidos por Hernández afectaron directamente a Estados Unidos, ya que la cocaína en cuestión proviene de Colombia y Honduras se convierte en un punto crucial en su ruta hacia el mercado estadounidense. Se mencionó la existencia de camiones blindados que transportaban cocaína a través de Honduras, con el conocimiento del acusado, lo que representaba un lucrativo negocio ilegal.

Miniciosos detalles

La Fiscalía prosiguió con sus argumentos finales dirigidos al jurado que brindará su veredicto final de culpabilidad o inocencia en el juicio contra Juan Orlando, delineando un minucioso resumen de lo presentado durante el desarrollo del proceso por medio de testimonios y pruebas.

El fiscal, AUSA, destacó que Alex Ardón fungía como alcalde y protegió el tráfico de cocaína de Tony Hernández, quien en aquel entonces tenía vínculos con El Chapo. Según los argumentos, Ardón, Tony y Pineda, primo de JOH, colaboraron con El Chapo, moviendo aproximadamente 250 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos gracias a la protección brindada por el acusado.

Asimismo, en las conclusiones también se mencionó que El Chapo contribuyó con 1 millón de dólares a la campaña de JOH, revelación que fue compartida por «Luis Pérez» y discutida con Arnulfo Valle. También se hizo alusión al testimonio de Fabio Lobo respecto a una cena donde JOH y otros individuos conversaron sobre un avión cargado de drogas, con la petición expresa de discreción por parte de JOH.

El fiscal continuó argumentando sobre la presencia de 200.000 dólares destinados a Hilda en el helipuerto, junto con otros 250.000 dólares. Se hizo referencia al encuentro entre Fabio Lobo y Tony Hernández en una gasolinera, seguido de la observación de Wilson. Estos eventos quedarón registrados en los libros de contabilidad de drogas, con las iniciales del acusado.

Además, se destacó el relato de Fabio Lobo acerca del gran tamaño de una bolsa de dinero, así como la interceptación de una llamada en 2015. Se señaló que Fabio Lobo colaboró con los Cachiros en el traslado de drogas, utilizando su equipo de seguridad y armas, y que fue arrestado en Haití en 2015 tras abandonar la protección otorgada por JOH.

La AUSA también se refirió a que el acusado no pudo desvirtuar en el estrado asuntos relacionados a su relación con los narcotraficantes, para el caso mencionaron que el teléfono celular de Geovanny Fuentes fue incautado en 2020; en él, Casa Presidencial en 2019. En el estrado, JOH no pudo explicarlo, no pudo admitir que estuvo en Casa Presidencial esos días. Y los hijos de Geovanny con JOH – eran socios

Asimismo, AUSA remarcó dirigiéndose al jurado que : JOH te dijo que nunca conoció a Geovanny Fuentes. Pero sus hijos estaban en fotos con JOH. José Sánchez no es un narcotraficante. Lo respalda Lionel Rivera. Escuchaste cómo Geovanny Fuentes torturó y luego mató a un policía. Estaba protegido por JOH. recalcó la fiscalía que Juan Orlando, no extraditó a los Valle para luchar contra las drogas; lo hizo para salvar su propio pellejo y enviar un mensaje. JOH y sus socios tenían un trato: los que se quedaran con JOH y no llamaran demasiado la atención, podían seguir vendiendo drogas.

Estos argumentos finales apuntan a consolidar la evidencia presentada durante el juicio y a respaldar la acusación contra Juan Orlando. PD