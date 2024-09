Comienza el octavo día de juicio contra JOH, con las frías confesiones del Cachiro

Tegucigalpa/New York-El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, por narcotráfico entra en su octavo día, centrándose en el testimonio crucial de Devis Leonel Rivera Maradiaga, conocido como «El Cachiro».

Es el tercer día consecutivo en que Rivera continúa revelando detalles impactantes, incluyendo el intercambio de regalos a políticos hondureños a cambio de apoyo en el transporte de drogas.

Con los protocolos establecidos el juez Castel, dio inicio a la nueva jornada y de inmediató la defensa procedio con el contrainterrogatorio.

Los dos días anteriores el interrogatorio ha sido intenso, con la Fiscalía Federal de Nueva York buscando corroborar los hechos presentados en el juicio utilizando testimonios de narcotraficantes cooperantes y otras evidencias.

Mientras en el contrainterrogario, que se reanuda este jueves, la defensa no ha logrado un objetivo que se ve incierto con un Cachiro desafiante, que cuando se siente incómodo ataca sin piedad y cada confesión es más fría que la anterior.

Se anticipan más revelaciones durante el testimonio de «El Cachiro», quien ha calificado al expresidente Hernández y a otros políticos hondureños de cómplices al aceptar sobornos.

Según su testimonio, algunos de los crímenes cometidos fueron en represalia por críticas a su organización delictiva, como la del periodista Aníbal Barrow.

Las declaraciones de Rivera deja al descubierto una red de corrupción y complicidad que involucra a diversos actores políticos y empresariales en Honduras.

Socios

El exlíder del cártel Los Cachiros, hasta se refirió a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, como “mi socio”

En el contrainterrogatorio, los abogados de Hernández trataron de desvirtuar esa presunta cercanía como para llamarlo “socio”, pero Rivera fue incluso más allá. “(Hernández) era un cachiro ya porque ya había tomado dinero del narcotráfico, de Los Cachiros”, respondió.

Los medios de prensa también destacaron que la defensa le preguntó al Cachiro, si se arrepentía de sus delitos a lo que Rivera contestó de forma contundente.

“En su tiempo no, pero ahora sí me arrepiento de lo que hice. También me arrepiento de haber sobornado a políticos corruptos, como Juan Orlando Hernández (…), policías corruptos, militares (…). Porque en vez de agarrar sobornos, nos hubieran detenido, porque ellos sabían que éramos una banda de narcotraficantes peligrosos, pero ellos se aliaron con nosotros y se convirtieron en miembros de Los Cachiros”, respuesta destacada en el medio CNN.

Testigos

La fiscalía ha anunciado la próxima comparecencia de al menos siete testigos adicionales, mientras que la defensa tiene previsto llamar al estrado a unos diez testigos a declarar.

Se espera que el juicio continúe arrojando luz sobre estos oscuros entramados de poder y corrupción en los días siguientes.PD