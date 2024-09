Defensa de JOH pide a jurado que lo declaren no culpable

Tegucigalpa/New York- Tras las conclusiones presentadas por la fiscalía, la defensa ha iniciado sus argumentos finales, encabezada por el abogado de Juan Orlando Hernández, Renato Stanbile.

El letrado comenzó exponiendo la falta de evidencia visual y auditiva, señalando la ausencia de material que respalde las acusaciones. «Uno esperaría ver video y audio; no tenían ninguno», afirmó.

Además, Stabile cuestionó la validez del supuesto radar, destacando la falta de especificidad en cuanto a fechas. «Hablaremos del radar inexistente. Sin fechas concretas», subrayó. Asimismo, planteó interrogantes sobre la imparcialidad de los testigos presentados por la fiscalía. «¿Hubo testigos imparciales? Quizás algunos. La mayoría tenía una agenda», declaró.

Posteriormente, Stabile, hizo referencia a su experiencia personal en la ciudad de Nueva York, instando al jurado a utilizar su astucia callejera. «Damas y caballeros, la ciudad de Nueva York es donde crecí. Te pedí que usaras tu astucia callejera de Nueva York; no es fácil engañar a los neoyorquinos», expresó.

Asimismo, señaló la complejidad del caso, mencionando que hay numerosos aspectos que generan confusión. «Hay tantas cosas en este caso que te hacen rascarte la cabeza», agregó.

Seguidamente, el abogado de JOH continuó su argumentación cuestionando la presencia de José Sánchez en una habitación específica, contrastando la versión de los hechos presentada por la defensa con la de la seguridad de Hernández. «José Sánchez – ¿por qué estaba en la habitación? El Sr. Hernández visitó el negocio. Pero su seguridad dijo que nadie más entró a la habitación», señaló.

Continuó abordaenteo el tema de Geovanny Fuente y los datos que supuestamente lo ubicaban en la Casa Presidencial, planteando la ausencia de registros que lo vinculen con otro lugar. «Geovanny Fuente y los datos que supuestamente indican que estuvo en Casa Presidencial – ¿por qué no hay datos de que estuvo en Graneros?»

Defensa defiende que narcos conspiraron para capturar a JOH

El abogado Stanbile prosiguió señalando que Leo Rivera fue usado para tenderle una trampa a Fabio Lobo por lo que “la verdadera conspiración es entre estos narcotraficantes para capturar a Juan Orlando. Estados Unidos nunca pidió extraditar a estas personas porque las estaban utilizando”, destacó.

Refirió que aunque los narcos dijeron que se entregaron a Estados Unidos, la realidad es que lo hicieron porque sabían que el exmandatario iba detrás de ellos. “No sólo se subieron a Jet Blue. Era un avión de la DEA, con grilletes en las piernas. Fueron capacitados para hablar sobre sus acuerdos de cooperación”, dijo al jurado.

También detalló sobre el celular que Alexander Ardón tuvo una pelea en la cárcel y un celular en la cárcel y no le pasó nada. “Dijo que necesitaba el teléfono para llamar a su familia, ¿en serio? Tienen un teléfono para eso. El celular es para ordenar hits. ¿A quién estaba llamando?”, cuestionó.

Stanbile expuso a las intenciones de los testigos y le recordó al jurado que éstos se enfrentan a cadena perpetua. “¿Cuántos asesinatos son demasiados? ¿Uno? ¿Dos? ¿Diez? 50? 200? Si el resultado no tiene impacto en su sentencia, ¿por qué fueron sentenciados después?”.

Nadie pide «cocaína Tony Hernández

Stabile pidió al jurado que use la inteligencia callejera de Nueva York es que considera poco creíble como el hecho de que el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán haya viajado personalmente a Honduras para entregar a JOH el millón de dólares. “¿Asumiría ese tipo de riesgo? Dame un respiro. Perdón si estoy siendo sarcástico”, ironizó.

El abogado también fue sarcástico al hablar de las iniciales «TH» de la cocaína. Stabile considera que obviamente es Tommy Hilfiger. “Nadie pide «cocaína Tony Hernández», dijo.

JOH tiene en la cárcel a todos los grandes narcos

La defensa destacó la participación de los militares que testificaron en la Corte a favor de JOH. “El general Romero voló hasta aquí y le dijo adónde conducía a JOH; no voló hasta aquí para mentirle. Era militar de principio a fin”, aseveró.

Sobre los textos presentados por la Fiscalía, Stabile les sugirió que lo lean entre ellos y asegura que los mismos no tienen sentido.

No responsabilizar a JOH por lo que hizo Tony

El abogado de JOH dedicó bastante tiempo de su argumento al hermano del exmandatario, Tony Hernández

“¿A JOH le importa? Seguro. ¿Lo protegió? No. Eso es culpa por asociación. No es justo”, dijo al jurado.

Para el defensor Stabile ¿Es tan difícil imaginar que el hermano pequeño de JOH le dijera a la gente: «Denme dinero para que mi hermano, el presidente, les dé algo y luego se lo guarden?».

En ese punto le dijo al jurado que ellos escucharon el testimonio del propio Hernández. “Quería hablar. Quería dejar las cosas claras. No iba a dejar que mintieran al respecto. Lleva años luchando contra ellos. Todos los grandes narcotraficantes de Honduras están en la cárcel”, expuso.

Asimismo, les dijo que quieren que piensen que es sólo un traficante de drogas que intenta engañar a Estados Unidos.

“¿Pero por qué hacer tanto esfuerzo? Los presidentes anteriores no lo hicieron… ¿Por qué no simplemente quedarse en casa y contar el dinero de las drogas? Por favor, no responsabilice a JOH por cualquier cosa que Tony pueda haber hecho”.

Al cierre del alegato final, el defensor de JOH le dijo al jurado que nadie puede decirle cómo votar en este veredicto, ni en una elección. “No es necesario aceptar todo lo que dice Estados Unidos. Le pedimos que no sea culpable de todos los cargos. Gracias”. PD