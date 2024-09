Al menos 25 altos funcionarios han salido del gobierno de Xiomara Castro

Tegucigalpa – Al menos 25 altos funcionarios han salido de las filas del gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro en los dos años y medios que lleva de gestión.

El 24 de abril de 2023, 15 meses después del inicio de la administración de Xiomara Castro, Pedro Barquero se convirtió en el primer ministro que renunció a su cargo. El más reciente fue este semana, Rodolfo Pastor de María, quien dejó su cargo como ministro de la Presidencia.

A la fecha nueve secretarios de Estado, un designado presidencial, tres viceministros, 8 directores y subdirectores de hospitales y al menos cinco directores o secretarios generales de instituciones estatales han dejado salido del gobierno, algunos porque renunciaron y otros porque fueron separados de sus cargos.

Pedro Barquero dimitió por diferencias con el gobierno.

Diferencias con el gobierno

En el caso de Pedro Barquero, la renuncia, que se dio a 452 días de asumir el cargo, vino porque el empresario estaba en desacuerdo con el proyecto de Ley de Justicia Tributaria.

La salida de Barquero fue precedida por diferencias con otros funcionarios, las que hicieron de forma pública, como el cruce que tuvo con el titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, en el foro televisivo Frente a Frente de Canal 5, al tildarlo de traidor y lo acusó de estar en contra de la agenda del Gobierno de Castro.

Barquero le respondió a Ochoa que prefería “traicionar al Gobierno que al pueblo hondureño y la capacidad del país para atraer inversión y empleo”.

Dos semanas después, el 8 de mayo, la doctora Nora Maradiaga renunció a su cargo como directora del Instituto Cardiopulmonar más conocido como Hospital El Tórax. La galena dijo que estuvo en el cargo durante nueve años y justificó que “a veces es mejor hacerse a un lado”.

Diez días después, el 18 de mayo, el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP) aceptó la renuncia del Secretario General de esa institución, Tirso Ulloa, tras el escándalo en el que el funcionario se vio involucrado, por la filtración de una serie de imágenes, audios y conversaciones telefónicas, que evidencian un comportamiento inaceptable.

Dulce María Villanueva salió por escándalo en su gestión en la DINAF.

A Ulloa le siguió Dulce María Villanueva, quien el 26 de mayo de ese año dejó de ser la titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), tras la circulación de polémicos audios.

En uno de los audios atribuidos a Villanueva se escucha como la ahora exdirectora del Dinaf pretendía cobrar coimas a los empleados de la institución.

Junio de bajas en Seguridad y Defensa

La matanza de 46 privadas de libertad en el interior de la cárcel femenina de Támara, marcó la salida de Ramón Sabillón Pineda de la Secretaría de Seguridad.

Su destitución se conoció el 20 de junio de 2023, el mismo día de la mayor tragedia ocurrida en una cárcel de mujeres en Honduras.

Seis días después, la Secretaría de Defensa, oficializó la renuncia “voluntaria” del viceministro Elías Melgar Urbina. Mediante un comunicado difundido se agradece “el invaluable desempeño y aportes a la institución” de Melgar Urbina en 40 años de servicio. Luego se conoció que el funcionario no salió porque siguió representando al gobierno en eventos públicos.

Ramón Sabillón fue destituido para poner a Gustavo Sánchez en seguridad.

En ese mismo mes y con escasas horas, trascendió que Edmundo Orellana había solicitado su reintegro al Parlamento Centroamericano (Parlacen), a partir del 1 de julio.

Finalmente Orellana asumió en agosto y dejó su cargo como ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, tras medio año ejerciendo el cargo.

El exfiscal se convirtió en el tercer funcionario de alto cargo en salir del gobierno de Xiomara Castro.

En el área de Salud, en el mes de junio también se hizo efectiva la destitución del director y subdirector del Hospital Escuela (HE), Osmin Tovar y Franklin Gómez, respectivamente.

En reiteradas ocasiones, ambos médicos denunciaban ante la prensa las precarias condiciones con las que laboran en el principal centro asistencial del país y los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), constantemente pedían la destitución de Tovar.

Rixi Moncada salió de Finanzas para convertirse en precandidata presidencial por parte del oficialismo.

Aspiraciones políticas y otras motivaciones

En las primeras horas del día, del 1 de enero de 2024, Rixi Moncada anunció que presentó su dimisión al cargo de secretaria de Finanzas para aspirar a la Presidencia de Honduras.

“He presentado mi carta d renuncia al cargo como Ministra d Finanzas, para continuar por la justa misión d refundación, participando como aspirante a la Candidatura Presidencial @PartidoLibre”, comunicó Moncada mediante sus redes social.

Ese mismo día por la noche, la presidenta Castro confirmó que además de Moncada, los ministros de Salud Manuel Matheu y de Infraestructura y Transporte (SIT), Mauricio Ramos no seguían en su gobierno.

(Leer) Xiomara reacomoda sus piezas

Para el 10 de enero, tras varias semanas de protestas de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), las autoridades de Salud destituyeron a Carlos Murillo como director del Hospital San Felipe.

El doctor Matheu fue despedido por la presidenta Castro.

El desfile de funcionarios continuó cinco días después, cuando el 15 de enero, se confirmó que Guido Eguigure había interpuesto su renuncia ante la presidenta Castro como subsecretario de Derechos Humanos.

Eguigure comunicó que desde su cargo había buscado el camino del diálogo para encontrar soluciones a problemas internos que deberían tener fácil solución.

Para febrero, los problemas internos mencionados por el exviceministro continuaban y los empleados seguían protestando en las afueras de la secretaría.

Finalmente, para el 21 de febrero, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, anunció un retiro temporal de su cargo arguyendo problemas de salud, quedó demostrada hasta en su último posteo en la red social X.

En febrero también, el subdirector del Hospital San Felipe, José Elías Mendoza interpuso su renuncia ante la Ministra de Salud, Carla Paredes. El galeno señaló que la renuncia a su cargo es por decisión personal.

Asimismo, en febrero Carmen Haydeé López Flores interpuso su renuncia como subsecretaria de Gobernación y Justicia, para sumarse a la candidatura por una diputación en el Congreso Nacional por el movimiento M28 del Libre.

El 13 de marzo, fue destituido de su cargo como ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Jaime Turcios, tras 8 meses de estar en ese cargo.

Carlos Aguilar dimitió al cargo de director del IHSS por desavenencias con la presidenta Castro.

Renuncias de Nasralla y Carlos Aguilar

Luego de que la presidenta Castro fijara el 1 de abril de 2024 como fecha final para que los funcionarios públicos presentaran una declaración jurada o su renuncia para el ejercicio de sus derechos políticos, el designado presidencial, Salvador Nasralla anunció su desligamiento oficial del gobierno.

El 30 de abril, tras un intento fallido el pleno del Congreso Nacional aceptó la renuncia de Nasralla, luego que éste rectifica la redacción de la nota que fue apoyada casi por unanimidad.

En el primer intento, el titular de este poder del Estado, Luis Redondo se negó a someter la misma ante el pleno argumentando razones jurídicas, lo que generó una serie de críticas por violentar derechos.

A finales de mayo, otro funcionario de confianza renunció al gobierno. El doctor Carlos Aguilar dejó su cargo como director del Seguro Social y como secretario coordinador del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

El ahora exfuncionario, arguyó que presentó su renuncia irrevocable por una razón fundamental: “durante mi gestión promoví incansablemente un proyecto esencial para el bienestar de nuestra nación, la construcción de nuevos hospitales”, pero, lamentablemente dijo encontró “una resistencia insuperable y una falta de apoyo político que han impedido la realización de esta misión tan necesaria”.

Rodolfo Pastor fue último en ahuecar del gabinete.

La más reciente renuncia es la de Rodolfo Pastor de María, quien dejó su cargo como ministro de la Presidencia para unirse al trabajo de la precandidatura de Rixi Moncada.

“La Presidenta @XiomaraCastroZ ha aceptado mi renuncia al cargo con que me honró. Agradezco su confianza y la oportunidad de servir que me brindó. Con sentido del momento histórico, he decidido unirme al trabajo de construir junto al Pueblo, la candidata @riximga y el CG @manuelzr, la próxima victoria del @PartidoLibre”, posteó en su cuenta en X.

Las rotaciones

Las destituciones dentro de la administración Castro también incluyen varias rotaciones, como el caso del IHSS, pues la primera directora que fue destituida en mayo de 2022, Adriana Zúniga, ahora es cónsul en Barcelona.

Zúniga fue reemplazada Gaspar Rodríguez, quien fue reemplazado por Carlos Aguilar en enero de 2024 y este a su vez por a doctora en medicina interna Yadira Álvarez.

Marlon Ochoa dejó la titularidad del SAR para reemplazar a Moncada en la Secretaría de Finanzas.

Fredis Cerrato pasó de dirigir el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), a ser ministro de Desarrollo Económico, desde junio de 2023 para sustituir a Pedro Barquero.

El sociólogo Julio Navarro comenzó siendo el titular de Gestión Por Resultados de Casa Presidencial y en la actualidad está desempeñándose como consejero secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Carlos Orbin Montoya fue destituido como gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel) tras un año y un mes después de haber sido juramentado. Desde mayo de 2023 es el embajador de Honduras en Costa Rica.

Octavio Pineda asumió el cargo como ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) al inicio de la administración de Castro y desde enero del presente año es el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

El extitular en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) Ramón Soto Bonilla, se mencionó para ocupar el cargo de embajador de Honduras en Ecuador, sin embargo nunca se consumó y terminó retornando al cargo de diputado en el Congreso Nacional.

Otras destituciones

En enero de 2023, las autoridades de Justicia y Descentralización informaron la suspensión de Leonel Gómez de su cargo como gerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillado (SANAA), luego de que fue denunciado por comentarios violentos y malos tratos al personal de la institución.

En febrero pasado, un juez de letras dictó medidas sustitutivas de la detención al Gómez. VC