Es la población la que le pide a diputados que gestione fondos, defiende Silvia Ayala

Tegucigalpa – En medio del escándalo por presunto mal manejo de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), gestionados por los legisladores, la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala señaló que quien solicita los fondos para que los congresistas gestionen ayudas mediante las subvenciones del Legislativo es la población.

Ayala dijo que el tema de las subvenciones del Congreso Nacional está consignado a la Constitución de la República, por lo que para derogarlo se requiere de una reforma constitucional que necesita mayoría calificada de 86 votos y ser ratificada en una siguiente legislatura.

Al ser consultado si será correcto seguir recibiendo estos fondos indicó que “habría que plantearlo, habría que hacer unas valoraciones porque quien solicita los fondos es la población”.

La diputada oficialista defendió que cualquier ayuda que sale del Congreso Nacional va precedida de una solicitud de quiénes son las personas que lo requieren.

“Hacer gestión es algo que los diputados hemos hecho siempre, y lo que se ha dado aquí es un cuestionamiento del fondo por los malos manejos que han habido en otros momentos y por una situación particular que se dio recientemente”, manifestó.

En tal sentido, según la parlamentaria, como los diputados “se deben a la población, hay que valorar si la población ya no va a solicitar o no va a esperar que el Congreso Nacional salgan esos apoyos, que es una forma expedita de poderla resolver porque no es lo mismo presentar una solicitud de un proyecto directamente en el ejecutivo, que hacerlo cuando ya hay un renglón presupuestario que puede consignar fondos para la elaboración del proyecto”, argumentó. VC