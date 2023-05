Rueda cabeza de la directora del Dinaf tras escándalo de audios

Tegucigalpa – Este viernes se conoció que Dulce María Villanueva dejó de ser la titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), tras la circulación de polémicos audios.

La información de la salida de Villanueva del Dinaf ha salido de fuentes de Casa Presidencial, aunque el palacio de gobierno ha existido silencio hasta el momento sobre la crisis en la Dinaf.

En uno de los audios atribuidos a Villanueva se escucha como la ahora exdirectora del Dinaf pretendía cobrar coimas a los empleados de la institución.

En uno de los audios, se escucha a Villanueva ofreciéndole a una empleada un aumento de 15 mil lempiras a cambio que ésta le devolviera cinco mil, dejando un saldo total de 10 mil lempiras.

“Le voy aumentar quince para que me de cinco, no le estoy quitando, le estoy dando 10 para que me pueda colaborar con esos cinco”, se escucha en el audio.

En otro audio atribuido a Villanueva se le escucha manifestando que no le interesa la actual situación del Dinaf, sino que los empleados mantienen sus puestos por política.

“Que les quede claro a todos en Dinaf, a mí no me importa si está buena o mala la institución, ustedes están aquí por política y si ella lo niega es problema suyo”, dice Villanueva.

El audio prosigue “si yo soy abogada, hasta aquí un perro puede llegar a ser ministro, no importa, cualquier persona, con tal que lo quieran poner… esto es político entiendan”, expresó la ahora exdirectora del Dinaf. AG