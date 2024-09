Ministro Pastor dimite de su cargo para trabajar por Rixi Moncada

Tegucigalpa – El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María anunció esta noche que dimitió al cargo para unirse al trabajo de la precandidatura de Rixi Moncada en el Partido Libertad y Refundación (Libre).

El propio funcionario lo anunció a través de una carta publicada en su red social de X, en la que apuntó que su renuncia fue aceptada por la presidenta Xiomara Castro.

“La Presidenta @XiomaraCastroZ ha aceptado mi renuncia al cargo con que me honró. Agradezco su confianza y la oportunidad de servir que me brindó. Con sentido del momento histórico, he decidido unirme al trabajo de construir junto al Pueblo, la candidata @riximga y el CG @manuelzr, la próxima victoria del @PartidoLibre”, posteó.

Pastor agradeció a la presidenta Castro por su confianza al ser tomado en cuenta para formar parte del gabinete de gobierno.

“Cada vez somos más pueblo, y tengo la firme convicción de que a pesar de las adversidades, triunfaremos en el proceso refundacional”, escribió el funcionario en su carta.

Puntualizó que lo convoca el sentido de un momento histórico, por lo que llegó el momento de asumir nuevas tareas para avanzar hacia nuevos retos. La dimisión es vigente a contar del 30 de junio de este 2024.

A continuación la renuncia de Rodolfo Pastor de María: