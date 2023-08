Tomada la UNAH por estudiantes del Frente Universitario

Tegucigalpa- Un reducido grupo de estudiantes se han tomado los portones de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), en rechazo a la Junta Directiva Universitaria y reelección de autoridades.

El minúsculo grupo de estudiantes quejosos se presentaron encapuchados y han procedido a cerrar los portones y anotan ser del Frente de Reforma Universitaria.

Además, indicaron que la toma es de forma indefinida, para visibilizar la crisis existente.

Según el reporte de medios apenas son de dos a tres estudiantes en cada portón quienes han cerrado el alma mater.

Otros estudiantes no están de acuerdo con que se interrumpan las clases, algunos pueden recibir clases en línea, no obstante, hay carreras técnicas que tienen clases presenciales o en el caso del área de la salud sus clases clínicas y no solo perjudican a los estudiantes, sino que también a los pacientes que acuden a diario a ciudad universitaria. LB