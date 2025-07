“Están confundidos o sólo fueron a leer el guion que les dieron”: presidenta del CNE a consejeros suplentes

Tegucigalpa – Luego de la postura de los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Cardona y Karen Martínez, al afirmar que no se sumarán a las sesiones de pleno, la titular de ese organismo, Cossette López dijo que ambos están confundidos o sólo leyeron un guion que les dieron.

La titular del CNE les respondió que ambos están confundidos porque en el caso de Cardona no se le convocó para formar quorum, sino que para presenciara el inicio del procedimiento legal y reglamentario para poder hacer la incorporación de uno de los dos.

Explicó que luego se debe hacer una sesión extraordinaria para conocer el informe de la ausencia injustificada de Marlon Ochoa. “Ninguno de ellos -se refiere a los suplentes- está incorporado, no se les ha pedido que emitan ningún voto u opinión porque simplemente ellos no forman parte más que como suplentes al órgano colegiado”, detalló.

Aseveró que “creo que están confundidos o sólo fueron a leer el guion que les dieron, lamentablemente”.

La presidenta López lamentó que ambos consejeros suplentes, que devengan igual salario que los titulares y que no tienen muchas labores que hacer, la única labor que se les encomiende un día es leer una agenda y ni siquiera eso hagan bien.

Señaló que emitir criterior por parte de los suplentes es bastante delicado porque las responsabilidades son individuales. Ellos -apuntó López- se unen al discurso difamatorio, se cumple lo que he dicho en el pasado, Libertad y Refundación tiene tres miembros en el Consejo Electoral y los demás (PL y PN) solo uno y uno.

Enfatizó que “lamento mucho que se pronuncien anticipadamente a asuntos, primero que no se están sometiendo a su conocimiento porque eso no formaba parte de la agenda del 28, eso ya se votó el 15 de junio, y en segundo lugar que desconozcan que los consejeros no deben pronunciarse anticipadamente sobre asuntos que pueden ser sometidos a su conocimiento”.

Puntualizó que quien se opone a las reglas menores lo hará a las reglas mayores, al tiempo que reflexionó no quería imaginar qué sucediera si Marlon Ochoa ocupara la presidencia de CNE.

Sugirió hacer una comparación de los sistemas electorales en Latinoamérica y se encontrarán que únicamente Nicaragua, Cuba y Venezuela no verifican humanamente los datos y todo pasa por la computadora. JS