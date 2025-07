Partido Nacional denuncia sabotaje electoral y acusa a instituciones de complicidad por su silencio

Tegucigalpa- A través de un comunicado oficial difundido este jueves, el Partido Nacional de Honduras lanzó advertencia al Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y a su Junta de Comandantes, señalando que los recientes hechos ocurridos en el país constituyen un “sabotaje electoral” orquestado y no simples manifestaciones ciudadanas.

Según el documento, el instituto político asegura que las acciones registradas en los últimos cuatro días —que incluyen protestas y la suspensión de sesiones legislativas— responden a una estrategia deliberada del Partido Libertad y Refundación (Libre) para obstruir el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y alterar el orden institucional.

“Esta conducta no solo es inaceptable; constituye un acto preparatorio del delito de sedición, tipificado en el artículo 535 del Código Penal”, afirma el comunicado.

El Partido Nacional denuncia que miembros de Libre han incurrido en actos de violencia para impedir el trabajo del CNE y forzar la suspensión de sesiones del Congreso Nacional, lo que a su juicio representa una clara violación al orden democrático.

Asimismo, la dirigencia nacionalista criticó duramente a las Fuerzas Armadas por no brindar protección al CNE, a pesar de que —según el comunicado— existió una solicitud formal de resguardo hecha por la presidenta del órgano electoral. Acusan a la institución castrense de haber “ignorado” esta petición, lo que constituye, a su juicio, una violación directa al artículo 274 de la Constitución de la República.

“Esa omisión representa una violación directa del orden constitucional y pone en grave riesgo la integridad del proceso electoral”, subraya el texto.

El comunicado también invoca los artículos 541 y 542 del Código Penal, que sancionan la perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones y la coacción o amenazas contra órganos electorales. Según el Partido Nacional, ambas figuras delictivas se han materializado recientemente “a plena luz del día y ante la mirada pasiva” de las autoridades.

“No ha habido acción. No ha habido pronunciamientos. No ha habido cadenas nacionales ni medidas para restablecer el orden. El silencio institucional se convierte, en este contexto, en una forma de complicidad. El pueblo hondureño no lo olvidará”, advirtieron.

Finalmente, el partido opositor hizo un llamado urgente a las instituciones responsables de velar por la seguridad y el orden constitucional, instándolas a “estar a la altura del momento” y proteger el derecho de los hondureños a participar en paz en las elecciones programadas para el próximo 30 de noviembre.

“La historia los está llamando. El país entero observa sus decisiones y recordará, con absoluta claridad, si estuvieron o no a la altura que exige este momento”, concluye el comunicado.LB