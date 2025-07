El Departamento de Estado podría comenzar este viernes despidos masivos de personal

Washington- El Departamento de Estado podría comenzar mañana viernes una oleada de despidos masivos en toda la organización para reducir su estructura «inflada», según una comunicación enviada a empleados este jueves.

Según la comunicación revisada por EFE, los despidos comenzarán «pronto» con comunicaciones directas a los empleados afectados. Fuentes consultadas por EFE dijeron que este mismo viernes podrían ser despedidos más de 1.000 empleados del Servicio Civil y más del 200 del Servicio Exterior.

Esos empleados serán puestos en baja administrativa, mientras que otros puestos menos protegidos podrían ser eliminados en 24 horas.

De los 18.000 empleados con base en EE.UU. podrían acabar siendo despedidos el 15 % de toda la fuerza laboral, mientras que según el diario The New York Times no se espera que el nivel de puestos en las misiones en el exterior se vea afectado, aunque está bajo revisión.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho anteriormente que la estructura del departamento que dirige y encargado de la diplomacia está «inflado» y los cambios son necesarios para eliminar empleados de «ideología política radical».

La comunicación interna se ha dado después de que el martes el Tribunal Supremo de Estados Unidos desbloqueara una orden ejecutiva para permitir que el presidente, Donald Trump, pueda continuar con los despidos masivos en la burocracia del Gobierno federal. EFE/lb