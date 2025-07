Se eleva la zozobra, Libre sigue torpedeando las elecciones

Tegucigalpa – La zozobra galopa a pasos agigantados al tenor de una crisis electoral que insiste en instaurar el partido en el poder -Libre- a través del consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien torpedea una y otra vez el cronograma de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

– El vicepresidente del CN, Rasel Tomé amenazó que Libre paralizará el país si es necesario.

– Si nos dejamos se roban la democracia, alertó el jefe de bancada del PSH, Carlos Umaña.

– “Hablo con firmeza al pueblo hondureño: las elecciones del 30 de noviembre están en grave riesgo. ¿Cuántas señales más necesitamos para abrir los ojos?”, exclamó la titular del CNE.

Para este jueves estaba convocada una sesión de pleno del órgano electoral con el llamado al consejero suplente Carlos Cardona, pero éste y la otra suplente Karen Martínez ofrecieron una conferencia vía ZOOM para informar que no acudirán a la convocatoria.

La decisión de los miembros suplentes no permitió el desarrollo de una sesión de pleno para continuar evacuando el cronograma electoral a menos de cinco meses de las elecciones generales.

Al tenor de esa crisis electoral y con un elevado tono de violencia política, en las últimas horas fue asesinado un alcalde del opositor Partido Nacional. La Policía lo liga a situaciones de índole personal y prácticamente descartan motivaciones políticas en el suceso.

El pleno de consejeros del CNE fue invitado a comparecer esta semana al Congreso Nacional, pero cuando se producía la exposición de Cossette López los colectivos de Libre en contubernio con las autoridades legislativas irrupieron en el hemiciclo para atacar a las consejeras. Empujones, gritos y descalificaciones marcaron la jornada de ese accidentado martes en el Parlamento, que luego el presidente Luis Redondo dejó a Marlon Ochoa dando su propia versión ante el bullicio y el relajo.

El IUDPAS presentó un informe de conflictividad política en Honduras.

El oficialismo lidera violencia política

El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), al presentar el informe «Conflictividad y Violencia Política: un monitoreo de las dinámicas electorales en Honduras, elecciones primarias 2025», concluye que el oficialismo lidera violencia política de cara a las generales.

De los 109 casos de violencia política registrados entre el 8 de septiembre de 2024 (fecha de convocatoria a elecciones) y el 30 de junio de 2025, 89 casos han estado vinculados al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) como agresor, pero también reporta el mayor número de víctimas.

En detalle, de los 109 casos de violencia política registrados, el 17.4 % fueron agresiones simbólicas, un 16.5 % a difamación/calumnia, el 12.8 % a lesiones/agresión fisica, el 11 % fueron actos de coacción, coerción o intimidación, 8.3% fueron atentados y homicidios 6.4 %, es decir 6 muertos por violencia política.

“El partido que tiene el poder, obviamente va a hace uso de diferentes tácticas desde el Estado, va a hacer uso de dinero público, de la misma institucionalidad y obviamente en estos casos utilizan a los militares, a la Policía, pero también tácticas como lo hemos visto en el Congreso Nacional”, dijo Lester Ramírez, el director del IUDPAS.

La presidenta del CNE, Cossette López.

Elecciones en riesgo

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, reiteró que las elecciones del 30 de noviembre están en grave riesgo, al tiempo que denunció que el partido en el poder -Libre- convocó a su militancia para rodear las instalaciones del ente electoral la tarde del jueves cuando se había programado una sesión de pleno.

La funcionaria reflexionó en sus redes sociales que en el pasado ya había hecho esta advertencia y hoy los hechos le dan la razón.

“Hace unos meses advertí, con responsabilidad, que no existían condiciones reales para garantizar elecciones el 30 de noviembre. Fui criticada por ello. Hoy, los hechos me dan la razón, señaló López.

La presidente el órgano electoral explicó que hasta el lunes 7 de julio, el cronograma avanzaba. Pero ese día, las ofertas para el sistema de transmisión TREP no pudieron ser recibidas porque militantes de Libertad y Refundación bloquearon el ingreso. Desde entonces, el proceso está detenido, dijo.

“Nos convocaron al Congreso Nacional, pero ni siquiera ahí nos garantizaron seguridad. Al consejero Marlon Ochoa se le ha citado a sesión en cuatro ocasiones y no se presenta. Ahora, para impedir que sesionemos, convocan a su militancia para rodear el edificio”, denunció.

Con base en lo anterior, López realizó un llamado al pueblo hondureño y reiteró que las elecciones generales están en riesgo.

“Le hablo con firmeza al pueblo hondureño: las elecciones del 30 de noviembre están en grave riesgo. ¿Cuántas señales más necesitamos para abrir los ojos?”, enfatizó la funcionaria.

Los consejeros suplentes del CNE, Karen Martínez y Carlos Cardona.

Suplentes anuncian no asistirán a sesiones

Los consejeros suplentes Carlos Enrique Cardona Hernández y Karen Patricia Rodríguez tildaron de ilegal la convocatoria a sesión del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En una comparecencia de prensa los consejeros suplentes justificaron que la convocatoria de los consejeros suplentes sólo busca validar el quórum para aprobar una ilegalidad.

“La convocatoria no cumple con la alternancia de consejero suplentes que dicta la ley, haciendo esta convocatoria ilegal”, señaló la consejera Rodríguez.

Explicó que con dicha convocatoria se pretende legalizar un esquema de divulgación de resultados preliminares que no se apega a la ley.

La Ley Electoral requiere que los métodos de divulgación preliminares de resultados sean aprobados seis meses antes de las elecciones generales, hoy estamos a menos de cinco meses y en la sesión del pleno del CNE se intentan cambiar los métodos ya aprobados, violentando el artículo 279 de la Ley Electoral, argumentaron los consejeros suplentes.

De igual manera, expusieron que al convocarlos a ellos se busca validar la asistencia de tres consejeros dentro del pleno y hacer parecer legal una decisión ilegal.

Se intenta retroceder al esquema de las elecciones del 2013 y 2017 donde la intervención de personas jugó un papel importante para cometer fraudes electorales, denunciaron los funcionarios.

Finalmente, preguntaron al pueblo hondureños “quieren regresar a los que no funcionó y causó tanto daño. Con nuestras posturas buscamos el respeto de cada voto del pueblo hondureño”, puntualizaron.

Ana Paola Hall y Cossette López han tenido que lidiar con las posturas de Marlon Ochoa.

Están confundidos al leer un guion que les dieron

Luego de las declaraciones de los consejeros suplentes: Carlos Cardona y Karen Rodríguez, la titular del CNE les respondió que ambos están confundidos porque en el caso de Cardona no se le convocó para formar quorum, sino que para presenciara el inicio del procedimiento legal y reglamentario para poder hacer la incorporación de uno de los dos.

Explicó que luego se debe hacer una sesión extraordinaria para conocer el informe de la ausencia injustificada de Marlon Ochoa. “Ninguno de ellos -se refiere a los suplentes- está incorporado, no se les ha pedido que emitan ningún voto u opinión porque simplemente ellos no forman parte más que como suplentes al órgano colegiado”, detalló.

Aseveró que “creo que están confundidos o sólo fueron a leer el guion que les dieron, lamentablemente”.

La presidenta López lamentó que ambos consejeros suplentes, que devengan igual salario que los titulares y que no tienen muchas labores que hacer, la única labor que se les encomiende un día es leer una agenda y ni siquiera eso hagan bien.

Señaló que emitir criterior por parte de los suplentes es bastante delicado porque las responsabilidades son individuales. Ellos -apuntó López- se unen al discurso difamatorio, se cumple lo que he dicho en el pasado, Libertad y Refundación tiene tres miembros en el Consejo Electoral y los demás (PL y PN) solo uno y uno.

Enfatizó que “lamento mucho que se pronuncien anticipadamente a asuntos, primero que no se están sometiendo a su conocimiento porque eso no formaba parte de la agenda del 28, eso ya se votó el 15 de junio, y en segundo lugar que desconozcan que los consejeros no deben pronunciarse anticipadamente sobre asuntos que pueden ser sometidos a su conocimiento”.

Puntualizó que quien se opone a las reglas menores lo hará a las reglas mayores, al tiempo que reflexionó no quería imaginar qué sucediera si Marlon Ochoa ocupara la presidencia de CNE.

Sugirió hacer una comparación de los sistemas electorales en Latinoamérica y se encontrarán que únicamente Nicaragua, Cuba y Venezuela no verifican humanamente los datos y todo pasa por la computadora.

Conflicto amenaza legitimidad de elecciones

El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), alertó que el conflicto interno en el órgano electoral sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) representa una amenaza estructural a las bases mínimas del juego democrático en Honduras, de cara a las elecciones generales programadas para noviembre de 2025.

Según CESPAD, el problema trasciende el plano técnico y revela una pugna de fondo sobre la legitimidad y legalidad de las reglas electorales. “La democracia requiere normas aceptadas por todos los actores políticos. Si se imponen decisiones por mayoría sin un consenso legítimo, se rompe el equilibrio democrático, afectando la credibilidad institucional y la aceptación ciudadana de los resultados”, expresó el centro de estudios en un comunicado.

El organismo de investigación denunció que el conflicto actual ya está afectando negativamente el desarrollo del proceso electoral, generando desconfianza entre instituciones, acusaciones de fraude anticipado y un ambiente de incertidumbre debido a la ausencia de una normativa común para regular la transmisión de resultados preliminares.

CESPAD subrayó que la falta de acuerdo sobre el funcionamiento del TREP implica un “riesgo estructural” para la integridad del proceso electoral. “El TREP es esencial para reflejar la voluntad popular el mismo día de los comicios. Sin un marco acordado y legítimo, es previsible un aumento de impugnaciones, narrativas polarizadas y un debilitamiento de la confianza ciudadana en los resultados del 30 de noviembre”, advirtió.

El centro recordó que el artículo 279 de la Ley Electoral establece que los lineamientos del TREP deben ser aprobados por consenso y con al menos seis meses de antelación, plazo que ya comienza a estrecharse. “Sin consensuar los términos de referencia, el CNE incurre en una omisión legal que compromete la transparencia del proceso y la credibilidad del resultado”, alertó. PD