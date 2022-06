Preocupa que el presidente del CN diga que “quizá fortaleciendo la UFERCO” la CICIH no es necesaria: Luis Zelaya

Tegucigalpa – Luis Zelaya, expresidenciable por el Partido Liberal (PL), dijo este martes que es preocupante que sea el presidente del Congreso Nacional (CN) Luis Rolando Redondo, diga que con el fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), quizá no sea necesario que se instale la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Respecto a las facultades que se han dado desde el Congreso a la UFERCO, considera que a su juicio “no cree que con ello se fortalezca la institucionalidad, claro que hay aspectos a mejorar, además hay un artículo que establece una temporalidad, entonces hay un problema interno dentro del Ministerio Público que van resolver vía decreto creo que la forma no es”, externó.

En ese sentido, añadió que se necesita ser implacable, además urge más contundencia y determinación para luchar contra la corrupción y la impunidad en Honduras, ya que se necesitan herramientas para hacerle frente a ese flagelo que tanto daño ha venido dejando en el país, por eso esa lucha nunca debe acabarse.

“Ahora me preocupan esas declaraciones que dio el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, cuando dice que con el fortalecimiento de la UFERCO, quizá ya no sea necesaria la CICIH, no sé si seré yo quien esté interpretando, pero lo que debo sostener es que la comisión anticorrupción debe venir”, señaló Zelaya. Ocultar el mensaje original

La instalación de la CICIH es una promesa de campaña de la presidenta, Xiomara Castro, las pláticas para cumplir su palabra están avanzadas ante las Naciones Unidas (ONU), ya una misión de hondureños viajó a Washington y en marzo para afianzar la solicitud y en abril, enviados del organismo intercontinental vino a Honduras para analizar el escenario en que esta se instalaría. JP