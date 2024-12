No le tenemos miedo sargento (Rixi) Moncada, ahora Libre es un narcopartido: Chele Castro

Tegucigalpa – El diputado Edgardo “El Chele” Castro le envió un mensaje a la nueva ministra de Defensa, Rixi Moncada: “No le tenemos miedo Rixi, usted nos conoce, estuvimos en la calle defendiendo a Mel porque creímos en él, pero esta vez nos iba a caer la loza de narcopartido a nosotros”.

– “Ahora no solo podemos decir que el Partido Nacional es un narcopartido, ahora Libre es un narcopartido porque ahora la propia presidenta de la República está obligada a que no le caiga esa losa encima de un solo”, externó el singular diputado por Cortés.

Sobre la renuncia como embajadora en Canadá de Beatriz Valle, refirió que siempre ha sido la mayor consejera de Jorge Cálix.

“Ella es como la madre de Cálix, pero Beatriz Valle por no estar peleando en Honduras porque sabía que venían estos pleitos, decidió mejor irse a una embajada, lo mismo me ofrecieron a mí, pero no lo hice en su momento”, expresó.

A criterio del “Chele” Castro, a Beatriz Valle le tocará enfrentar a la sargento Moncada, “hoy sí sargento Moncada habrá una mujer con la que usted podrá debatir, una mujer que tiene las agallas bien puestas y que viene directo al Partido Liberal”.

Castro pidió a la presidenta Xiomara Castro que rectifique la decisión de eliminar la extradición.

Valoró “la madurez” del secretario del Congreso y cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya en aceptar una reunión con narcos en 2013 donde le ofrecieron financiamiento para la campaña de Libre. “Tuvo valentía, al igual que Adán Fúnez que ya renunció, lo mismo que el compañero jefe de bancada, Rafael Sarmiento, que salió a aclarar, pero ya lo doblaron, porque es la competencia de Carlos Zelaya en Olancho”. JS