Luca Guadagnino compite en Venecia con ‘Queer’ y Daniel Craig en el México de los años 40

Roma – El cineasta italiano Luca Guadagnino competirá en el próximo Festival de Venecia con ‘Queer’, cinta ambientada en México y protagonizada por Daniel Craig, según anunciaron este martes los organizadores del certamen.

Alberto Barbera, director de la Mostra veneciana, que arrancará el próximo 28 de agosto, destacó en la presentación del programa el gran trabajo de ambientación de los estudios romanos de Cinecittá para recrear el México de los años 40, que es uno más de los protagonistas de este drama romántico.

Guadagnino llevará de este modo la adaptación de uno de sus libros preferidos, ‘Queer’, una historia de sexo y droga en México escrita en 1953 por el estadounidense William S. Burroughs, miembro de la ‘Beat Generation’.

Su estreno en Venecia se produce después de que el año pasado se viera obligado a anular por sorpresa la proyección de su última película, ‘Challengers’, debido a la huelga en Hollywood.

El autor de la aclamada ‘Call me by your name’ (2017) ya pasó en el pasado por Venecia para competir por el León de Oro con ‘A bigger splash’ (2015), ‘Suspiria’ (2018), adaptación del clásico de Dario Argento, y el romance caníbal ‘Bones and all’ (2022), con la que obtuvo el León de Plata. EFE