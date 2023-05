Constantes apagones agobian a población en el Valle de Sula

Tegucigalpa – Los fines de semana a oscuras están dejando de ser novedad en la zona norte, donde los apagones se han vuelto constantes, ante la queja de comerciantes y la población en general que asegura está cansada de esta situación que le provocan pérdidas millonarias diarias. Mientras que el designado presidencial, Salvador Nasralla dice que es una crisis provocada para generar caos en el país.

El designado presidencial Salvador Nasralla señala que es una crisis provocada.

“Nos preocupa porque está afectando el Valle de Sula, que es el motor económico del país y debemos priorizar la producción”, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé.

El empresario mencionó casos como Omoa, un municipio netamente turístico donde los sábados y domingos son de mucho movimiento, pero este fin de semana quitaron la energía eléctrica, “no se puede helar un fresco, no hay internet, detiene toda la actividad de turismo del fin de semana”, lamentó.

El presidente de la CCIC puntualizó que los cortes de energía han llegado a tal punto el desfase entre la oferta y demanda, incluso la que se ofrece está llegando con mala calidad y daña aparatos por la falta de disponibilidad.

El alcalde de Omoa, Ricardo Alvarado, calificó de insólito el corte de energía de este fin de semana, ayer sábado el servicio fue suspendido de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. “Mientras no cambien todo el sistema que ya está colapsado, postes podridos, se cae uno, se lleva dos, pasados hasta tres días sin energía eléctrica, no vamos a tener una solución”.

Los vecinos de Villanueva viven la misma situación. “Tenemos negocios aquí que funcionan casi de manera permanente con generadores de energía a base de combustibles, y la queja más grande está en el corredor industrial”, indicó el alcalde de Villanueva, Cortés Walter Perdomo.

El edil dijo que unos 500 millones de dólares están en espera ser invertidos por parte de empresas transnacionales. La mayoría está generando su propia energía como ZIP Buenavista, que está planteando el uso de energía solar, igual que el grupo de empresas de plásticos.

Ante esta situación, Perdomo urgió a las autoridades que den soluciones definitivas que permitan el desarrollo de la ciudad, generando empleos.

Son racionamientos

El exgerente de empresa estatal, Salomón Ordoñez, dijo que no tenía conocimiento de que las fallar energéticas de este fin de semana se tratase de apagones programados, por lo tanto, señaló tenemos que aducir que son cortes por falta de energía.

“No son apagones, son racionamientos por falta de capacidad”, categorizó, al detallar que esta es una situación que ocurre porque las plantas no tiene la suficiente capacidad y ante el aumento de la demanda ante las altas temperaturas.

El también asesor en temas energéticos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), dijo que en 2019 les anunciaron a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que esto pasaría, que los racionamientos venían por el déficit de 200 megavatios, pero no hicieron caso, no hicieron la licitación a tiempo.

En reiteradas ocasiones, Ordóñez ha señalado que “esto es preocupante porque no solo afecta a los productores actuales, nosotros vamos a revisar los contratos y estamos aquí, pero no estamos tan interesados en lo que viene”.

“Es preocupante para el pueblo hondureño, por qué no hay motivación para la inversión, y sin inversión y generación de nuevos proyectos, no hay generación de empleo ni desarrollo”, refirió.

¿Crisis planificada?

Para el designado presidencial, Salvador Nasralla se trata de una crisis planificada. “Cuando el muchacho (Erick) Tejada le dijo a Manuel Zelaya que había que contratar energía el año pasado, para evitar lo de hoy, Mel Zelaya le dijo que no se contratara energía porque lo que buscan es el caos”.

El designado presidencial, Salvador Nasralla.

Según Nasralla lo que se pretende es “que la gente se desespere, que las empresas no produzcan y para fregar al empresario que es el que genera empleo”.

Para el designado, la generación de caos es la principal arma de la izquierda, para quebrar a los países, tal como ocurrió en Venezuela.

Las medidas de la ENEE

Ante los reclamos por los constantes apagones, la estatal eléctrica dio a conocer las medidas que ha implementado para atender el déficit del servicio eléctrico en la época del fenómeno de “El Gran Niño”.

El ministro de Energía y gerente interino de la ENEE, Erick Tejada, señala que esta situación generó que se redujera la disponibilidad de cada país que integra el Mercado Eléctrico Regional (MER) a menos de 200 megavatios.

Asimismo, la ENEE indicó que Honduras solo puede comprar 20 megavatios en el Mercado de Oportunidad Regional (MOR) en toda la región durante las horas más críticas.

El ministro de Energía y gerente interino de la ENEE, Erick Tejada.

De igual manera, confirmó que ha habido indisponibilidades de potencia de plantas generadoras privadas y públicas, así como que se ha mermado el embalse de Patuca III y otros recursos hídricos por las altas temperaturas.

En ese sentido, la estatal eléctrica informó que se redujo 20 megavatios en la aplicación de la normativa de demanda interrumpible, entrada de motores nuevos EMCE Choloma y agilizó la entrada de la planta Polygroup.

También activó la entrada de Lufussa I, modificó el horario de punto de la central de Yaguala, firma de convenios no firme físicos-flexibles con plantas generadoras de la región y otras medidas.

La ENEE aseguró que entre todas las medidas contempla una reducción aproximada de 110 megavatios de la demanda y un incremento de 282 megavatios en la generación de energía.

Por lo tanto, señaló que esto podrá mitigar el déficit en el corto y mediano plazo, y solventar la problemática en el suministro eléctrico del país. VC