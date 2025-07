Con Trump no hay negociación diplomática que valga, defiende Bartolo Fuentes tras cancelación del TPS

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes señaló que en el tema de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los hondureños, para el presidente Donald Trump, “no hay negociación que valga… Trump hace lo que le da la gana”.

Fuentes, otrora defensor de los migrantes, recordó que para mayo del 2018, durante el primer mandato de Trump, EEUU ya había cancelado el TPS para los hondureños y desde que inició la campaña electoral para este segundo periodo dijo que iba a cancelar todo eso, “no hay tal negociación diplomática ni nada que valga”.

“Donald Trump incluso está amenazando con quitarle la ciudadanía a aquellos que ya se la dieron, incluso quieren que los que nazcan en Estados Unidos no se les dé ciudadanía si la madre es una indocumentada”, refirió durante una entrevista con HRN.

(Leer) EEUU cancela el TPS para Honduras

Para Fuentes, Honduras no tenía oportunidad de mantener vigente este mecanismo temporal, “Donald Trump no le ha renovado TPS a ningún país”, dijo al argumentar que en el caso de El Salvador, la extensión del estatus temporal es crédito de los demócratas y son 18 países los que están con TPS, de aquí de América solo son como 6 y a ninguno le va renovar”, aseguró.

Refirió que hace siete años, el TPS permaneció por la pelea que dieron las organizaciones que trabajan con los migrantes, dijo tras afirmar que en esta nueva cancelación, «no es favorable la pelea en los tribunales”.

A su criterio, donde debería enfocarse la pelea es en el Congreso y en el Senado, “para que ellos aprueben un estatus ya permanente para esta gente que tienen más de 25 años de estar allá, que le han dado a EEUU su vida».

Bartolo reiteró el discurso del oficialismo que califica como una campaña descomunal la reacción de diversos sectores que apuntan al gobierno como el responsable de la cancelación del TPS.

(Leer) Un promedio diario de 108 migrantes hondureños ha retornado al país este año

Además, Bartolo cree que el fin del TPS no se traducirá en deportaciones masivas y minimizó a que solamente «como 40 mil» serán deportados, «no es cierto que haya una gran oleada y que van a venir 50. Usted cree que los hondureños se van a dejar agarrar así no más», dijo.

Posición confrontativa de Libre

El parlamentario oficialista considera que la posición confrontativa del gobierno de Castro, que incluyó controversias como la amenaza de cancelar el acuerdo de la base militar de Estados Unidos en Palmerola, quitar la extradición y declinar la invitación de EEUU de ser parte de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, “no tiene absolutamente nada que ver”.

De hecho, señaló que quien mencione esta actitud del gobierno de Xiomara Castro y sus autoridades contra el gobierno de Estados Unidos, “no hace con mala intensión”.

(Leer) Contrato de Palmerola es ilegal, será revisado y modificado, anuncia Xiomara Castro

“Quieren hacer ver como que la culpable de que cancelen el TPS es Xiomara o el gobierno, porque no se llevó bien con Estados Unidos, son tontos los que dicen eso, o son mal intencionados, se hacen los tontos”, afirmó.

(Leer) Tratado de Extradición con EEUU “era un riesgo” de uso político, reafirma canciller Reina

Fuentes aseguró que el TPS ya no daba ninguna garantía de estadía en ese país de Norteamérica, y para el caso mencionó los casos donde el servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha aprendido a migrantes que van saliendo de audiencia de un tribunal.

El defensor de los migrantes señaló que no se puede alegar ignorancia en este tema de la política antiinmigrante de Trump, “no se hagan los de a peso, que Donald Trump dijo ´vamos a construir el muro, vamos a sacar a todos los que no tengan documentos, vamos a sacar a 10 millones”, dijo al agregar que los tepesianos no son los únicos que deberán salir del territorio estadounidense. VC