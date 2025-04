Así como Judas traicionó, hay políticos hondureños que cambian principios por poder, reprocha diputada Bermúdez

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, señaló que este miércoles que así como Judas traicionó a Jesús, hay políticos hondureños que cambian principios por poder.

A través de su cuenta de red social “X”, reflexionó que en este Miércoles Santo se recuerda la traición de Judas mandando el mensaje del valor de la verdad y la dignidad que no se vende.

En ese sentido, indicó que el corazón se sacude al ver cuánto se parece Honduras a ese momento de traición.

“Políticos que cambian principios por poder. Gobernantes que entregan al pueblo por treinta monedas. Y un país crucificado por la mentira, el egoísmo y la ambición”, posteó.

No obstante, aseveró que este Miércoles Santo también es un día de esperanza señalando que no termina con la traición, sino que también prepara el camino de la redención.

Subrayó que Honduras puede redimirse, si regresa al camino de los valores, la justicia, la verdad, la humildad y la solidaridad.

Honduras necesita ciudadanos que no se vendan, que no traicionen y que no se callen, sentenció. AG