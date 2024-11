Exjefepolicial «El Tigre» Bonilla condenado a 19 años de cárcel

Tegucigalpa/New York – Juan Carlos Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, fue sentenciado a 19 años de cárcel y cinco años de libertad vigilada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde esta mañana se dio la lectura de su sentencia por cargos de narcotráfico.

– Juez Castel dijo a Juan Carlos Bonilla: No creo que los traficantes de drogas confíen en usted. Te envié a 228 meses de prisión (19 años).

– En este expediente ya fueron condenados: Juan Orlando Hernández a 45 años de cárcel, Mauricio Hernández Pineda a 15 años y hoy al Tigre Bonilla a 19 años.

La audiencia inicio tal como estaba programada para a las 11:00 a.m. hora de Nueva York (9:00 a.m. hora de Honduras), el juez Kevin Castel presidió la audiencia en la que se determinó la sentencia final, donde el togado manifestó al exjefe de la Policia Nacioal «esto fue mucho más que un error: fue una forma de vida. Tenía un tremendo porte militar, parecía el papel… Hay otros que no volverán a casa con sus familias debido a la adicción. El acusado lo permitió», en respuesta a que el Tigre dijo que habia cometido un error.

Al pedir clemencia el exjefe policial anotó que tengo una hija de cinco años. Necesito verla. Ten compasión de mí. Las cárceles son terribles en el país. Me baño sólo una vez por semana».

De forma textual el Tigre Bonilla dijo que: Estaba agradecido de ver a mi familia y amigos aquí. Ten piedad de mi. Cometí un error. Fiscal, todos queremos abrazar a nuestros hijos. Que Dios te dé sabiduría. ¿Cuánto tiempo me queda? Estoy más allí que aquí. Quiero decir, estoy aquí. Gracias.

Previamente la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York había solicitado una sentencia de 30 años de prisión para Bonilla, quien fue acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Por su parte la defensa había solicitado la pena mínima de 10 años, citando problemas de salud del acusado.

En febrero pasado, Bonilla se declaró culpable de un cargo de conspiración para el envío de cocaína.

Bonilla, conocido como «El Tigre», de 63 años, conoció ya el veredicto que determina su futuro de 19 años en la cárcel, tras haberse declarado culpable en uno de los casos más notorios de narcotráfico relacionados con altos funcionarios hondureños.

En la sala done se llevó a cabo la audiencia donse se sentencio al «Tigre Bonilla» estuvieron presentes la hija del señor Bonilla, su hijo Juan Carlos Bonilla, su hija Cinthia y una amiga de la familia según se detalló el momento fue muy emotivo. LB