Presunta filtración de prueba a postulantes a magistrados ensucia el proceso

Tegucigalpa – Varios actores del proceso de selección de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), coinciden que es imperativo aclarar las dudas sobre la filtración de preguntas enlistadas en la prueba de conocimientos que apartó a más de medio centenar de postulantes.

– Al menos 38 postulantes denunciaron la filtración de las preguntas, reveló Martha Dubón, integrante de la Junta Nominadora.

– “Sí hubo filtración”, dijo el presidente del Colegio de Abogado, quien además fue uno de los postulantes que no pasaron la prueba de conocimientos.

– Sociedad civil propone revisar la cadena de custodia en la elaboración de las preguntas para dar con los responsables.

El suceso acaparó la atención, tanto de los postulantes en el proceso, así como a los integrantes de la Junta Nominadora, éstos últimos difieren en sus posturas, ya que algunos aceptan tácitamente que hubo filtración de preguntas, mientras otros simplemente niegan que eso haya podido ocurrir.

Desde lo interno de la Junta Nominadora han prometido que pondrán cartas en el asunto para llegar hasta las últimas consecuencias, en tanto varios de los “reprobados” desacreditan el proceso por considerarlo que se aparta de los principios de legalidad.

De 171 postulantes que se sometieron a la prueba de conocimientos, más de medio centenar obtuvieron nota menor a 75 %, lo que automáticamente los aparta del proceso.

Es falso que se filtraron las preguntas: Olban

Olban Valladares, integrante de la Junta Nominadora, dijo a Proceso Digital que “puedo garantizar que todo eso es falso. El proceso se elaboró tecnológicamente, en la única fase donde hubo mano humana fue en la elaboración de las preguntas”.

Continuó que las interrogantes fueron elaboradas por todas las facultades de derecho de las universidades, UNAH, Corte Suprema de Justicia, asociación de Abogados Sin Fronteras, con quienes se construyó un banco de alrededor de 2 mil preguntas, las que luego fueron depuradas quedando 816 interrogantes.

Fue así -prosiguió Valladares- que las preguntas que se escogieron oportunamente se subieron al sistema sin que nadie de los integrantes de la Junta Nominadora conocieran cuáles eran. “Aquí nadie se quedó con ningún borrador de nada, excepto la secretaría que existe una confianza absoluta en ella”, aclaró.

Explicó que los exámenes eran distintos unos de otros y fueron elaborados en forma aleatoria. “No hubo examen único, todas las pruebas -las 171- fueron diferentes, puede ser que por eso del azar alguna pregunta se haya repetido, pero insisto, las pruebas eran diferentes”.

Olban Valladares, integrante de la Junta Nominadora.

Remarcó que “puede ser que lo que trascendió (capturas de preguntas) no correspondía a ningún examen, el sistema no podía tirar dos pruebas iguales en momentos diferentes, eso es totalmente imposible”.

Comparó que obtener dos pruebas iguales era “como sacarse la loto y ganarse la lotería” al mismo tiempo.

Valladares reveló que como Junta Nominadora están averiguando como se filtraron las capturas de las preguntas, al tiempo que advirtió “ingresaremos al sistema para conocer quienes pudieron haber accedido a él porque ahí solo la agencia que hizo eso y que las elaboró mecánicamente, pero no quiero mencionar este extremo porque sería hasta especulativo de mi parte, ya que pretenderíamos establecer una responsabilidad donde ni quiera la existe”.

Subrayó que “calculo que como fueron las preguntas descartadas las que salen a la luz y que el proceso se hizo a la luz de todos, puede ser que incluso alguien, algún muchacho, de estos acuciosos con sus cámaras de larga distancia hayan captado nuestras pantallas en el momento que lo estamos haciendo porque estamos trabajando en lugares con puertas de vidrio”.

Volvió a insistir que es imposible que algún integrante de la Junta Nominadora haya filtrado las preguntas del examen de conocimientos a cualquiera de los que se sometieron a la misma.

Puntualizó que desde el inicio del funcionamiento de la Junta Nominadora hubo sectores interesados en desvirtuar el proceso de selección de aspirantes al cargo de magistrados.

“Cuando no pudieron con la Junta, entonces nos empezaron a atacar individualmente; en mi caso dijeron que en mi casa se había fraguado el golpe de estado (2009), estupideces como esa. Personalmente me parece que ha sido un atrevimiento de algunos medios de sacar a relucir estas fotografías sin confirmar y tirándolo por válido”, abrevió.

Martha Dubón, integrante de la Junta Nominadora.

Hay indicios, pero debe investigarse

De su lado, otra integrante de la Junta Nominadora, Martha Dubón, manifestó que hay indicios de cómo se filtraron las preguntas del examen, pero que debe haber una investigación exhaustiva para determinar quienes participaron en facilitar la información.

Señaló que estas acciones generan pérdida de credibilidad del trabajo que realiza la Junta Nominadora.

Dubón agregó que también debe ser investigado el sistema donde se elaboró las preguntas de los exámenes de conocimiento.

Advirtió que si un miembro de la Junta Nominadora estuvo implicado en la filtración debe ser expulsado.

“No podemos tener una persona opacando todo el trabajo que apañe la credibilidad, confianza y esperanza que ha depositado la población hondureña en este nuevo proceso de elección de Corte Suprema y en el trabajo que hemos venido realizando como Junta Nominadora”, enfatizó.

Confirmó que hay indicios de cómo se filtraron las preguntas, pero que hasta el momento no han sido comprobados y debe seguirse la pista para atar cabos.

La representante propietaria de la sociedad civil, puntualizó que hay sectores que pretenderán desmeritar el trabajo de la Junta Nominadora.

No es posible que por la acción de uno o varias personas ese trabajo se caiga, seguimos en la actitud de hacer lo mejor posible, recalcó.

Estimó que al menos 38 postulantes manifestaron a la Junta Nominadora sobre la filtración de las preguntas.

Lester Ramírez, de ASJ.

Verificar cadena de custodia de preguntas

Para el director de gobernanza y transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, se debe mostrar las pruebas y evidencias de las preguntas que fueron filtradas en las redes sociales.

“Si hacen una denuncia de este tipo, lo ideal es que muestren las pruebas y evidencias”, sugirió Ramírez.

El miembro de ASJ, comentó que las pruebas fueron distribuidas entre diferentes organizaciones que representan la Junta Nominadora con base a su materia para que fueron trabajadas y unificarlas en un solo examen.

Aconsejó que cuando la Junta Nominadora esté haciendo la revisión de los exámenes se les pregunte a sus miembros de cuáles eran las garantías de seguridad informática y quien tenía la cadena de custodia del banco de preguntas y banco de respuestas.

Además, mencionó que cuando los exámenes ingresan a un sistema informático, la computadora registra quienes accedieron al portal, con qué contraseña y la hora.

Se puede identificar si hubo una infiltración de alguna persona ajena o que conocía la cuenta, es trazable, expuso.

Frente a denuncia de presunta filtración de examen de conocimiento para selección de magistrados/as de CSJ, la @JNominadoraHN debe realizar una pronta y eficaz investigación con plena transparencia y determinar eventual impacto en el proceso.

Mantener la confianza es fundamental — Misión Internacional de Observación – CSJ Honduras (@MIO_csjhonduras) November 18, 2022

Persisten dudas en proceso de evaluación

La matriz de evaluación de la Junta Nominadora, está diseñada para favorecer a los actuales operarios del Poder Judicial, también favorece para todos aquellos abogados que tienen padrinos políticos, manifestó a Proceso Digital el abogado y notario Marvin Omar Aguilar, quien además considera que el “proceso de selección está generando dudas e incertidumbre”.

Otro elemento que denuncia Aguilar, es que la matriz de evaluación brinda mayor valor a una maestría que a los notarios que tienen hasta más de 20 años de ejercicio profesional, lo raro de todo -dice el entrevistado-, es que hay abogados que han estado inactivos y resulta que tienen las mejores calificaciones, es claro que hay manipulación respecto a la prueba de conocimiento.

“Si este es un proceso de evaluación, no es posible ir sacando a los postulantes solo por el resultado de la prueba de conocimiento, porque la matriz de la Junta no lo avista, ahí están pasando cosas al margen de la ley, lo que sucede es que uno es parte interesada y no puede andar divulgando tantas cosas anormales que están ocurriendo”, externó.

Otro elemento que genera suspicacias al proceso, es que la Junta Nominadora exigió que las respuestas en las evaluaciones se contestaran en lápiz carbón y resulta complicado porque los resultados podrían ser fácilmente manipulados, concluyó el profesional del derecho que aspira a ser magistrado de la Corte Suprema de Honduras.

Rafael Canales, presidente del CAH.

“Sí hubo filtración”: presidente de abogados

Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, quien además fue uno de los postulantes, dijo que en el proceso de selección hay problemas de legalidad, profundos y de forma.

“Yo tenía derecho a revisión y no me voy a someter, públicamente lo digo que renuncio al proceso para poder hablar con claridad como presidente del colegio y que no se piense que es por enojo o cualquier otra situación”, expresó.

Acentuó que “sí hubo filtración, las preguntas que observé en ese cuestionario que se filtró, varias, salieron en mi examen, eso solo representa el 20 %, no obstante es una ventaja para cualquier abogado que ya sepa con antelación hasta las respuestas y la metodología”.

Enumeró que también se violentó el principio de legalidad porque la ley aprobada en el Congreso “en ningún momento establecía porcentajes y que se iba a expulsar a cualquier candidato porque la evaluación era integral”.

Canales reprochó que “cómo es posible que tuvieran acceso a las preguntas, sea una, 10 o 15 personas”.

Puntualizó que personalmente se siente frustrado por haber sacado 73 % en la prueba de conocimientos, es decir solo dos puntos menos para aprobar, “me retiro de este proceso porque no veo las condiciones ideales y aunque lo repitieran volvería a repetir el examen”. JS