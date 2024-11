Pobladores de Choloma protestan por apagones de energía eléctrica

Tegucigalpa/Choloma- Habitantes de las colonias Cerro Verde y Las Cascadas, en el municipio de Choloma, se han tomado las vías principales en protesta por los constantes apagones de energía eléctrica.

Desde horas de la madrugada, de este martes los residentes han desarrollado una protesta, cansados de los cortes de energía que atribuyen a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

«Estamos hartos de tantos apagones. La colonia Las Cascadas y Cerro Grande estamos ya fastidiados. Nos han quitado la energía durante cuatro días; es exagerado «,expresó una de las manifestantes, identificada como Doris.

Añadió que “las temperaturas están demasiado altas y no se puede encender ni siquiera un ventilador, no dormimos nada. Tomamos la decisión de tomarnos las calles y, si no nos atienden, vamos a tomar otras medidas.»

Los pobladores han bloqueado las calles de sus colonias y amenazado con tomar todo el bulevar si no reciben una respuesta. «Está bien si necesitan restringir la energía eléctrica, pero deberían programar y enviar un comunicado. Por favor, que nos pongan la energía en la noche, aunque sea unas horas, porque nos toca ir desvelados a trabajar debido a que no se puede dormir por las altas temperaturas,» añadió Doris.

La protesta ha generado una gran cantidad de tráfico, atrapando a residentes de colonias aledañas que intentan salir. La situación se ha agravado con la quema de llantas por parte de los manifestantes, aumentando la tensión en la zona.

Los habitantes de las colonias en mención exigen una solución inmediata a los apagones y una comunicación clara por parte de la ENEE sobre la programación de cortes de energía, especialmente durante las noches para mitigar el impacto en sus actividades diarias y su descanso.LB