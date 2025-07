Crisis en CNE no se resolverá mientras el Congreso siga paralizado, advierte director de NODO

Tegucigalpa- La crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se resolverá mientras el Congreso Nacional continúe sin sesionar, advirtió el analista político y director de Nodo, Héctor Corrales. Según él, el problema no radica en la permanencia o ausencia de Ana Paola Hall, ni en si los suplentes se han integrado o no, sino en que el Legislativo —bajo el control del coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, a través del presidente del Congreso, Luis Redondo— mantiene bloqueado todo el proceso al no convocar a sesiones.

“Lo que estamos viendo ahorita es el colapso total en la confianza de la institución, pero también en la confianza entre los actores políticos”, analizó Corrales, al referirse al estancamiento que impide avanzar en el cronograma electoral.

El analista explicó que, a pesar de la renuncia de Hall y la discusión pública sobre quién debería sustituirla, “nada ha cambiado en términos internos dentro del Congreso Nacional. Ni la renuncia ha sido aceptada, ni se ha designado un sustituto, ni los suplentes se han integrado efectivamente. Y mientras no se hagan sesiones, el cronograma electoral seguirá detenido”.

Corrales afirmó que ninguna de las bancadas por sí sola tiene los votos para aceptar formalmente la renuncia de Hall ni para nombrar a su reemplazo. “Aquí ninguno tiene mayoría. Entonces seguimos exactamente en el mismo punto. Y no nos vamos a mover de ahí hasta que cambie la fórmula de cálculo político entre costo y beneficio de sentarse a sesionar”, sentenció.

Finalmente, subrayó que mientras Mel Zelaya mantenga el control de la agenda legislativa, y no haya una voluntad real de convocar al Congreso, el país continuará en una parálisis institucional que amenaza directamente los tiempos del próximo proceso electoral.LB