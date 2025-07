Diputado Mauricio Rivera: “Mel y sus secuaces buscan intervenir el CNE porque saben que van a perder”

Tegucigalpa- El diputado Mauricio Rivera, del Partido Liberal, advirtió sobre lo que considera un intento desesperado del oficialismo por manipular el proceso electoral, luego de la decisión de la consejera Ana Paola Hall al Consejo Nacional Electoral (CNE).

En una declaración de señalamientos directos al coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, Rivera aseguró que “el espíritu de caos, rebelión y anarquía que habita en Mel y sus secuaces busca a toda costa mantenerse en el poder”.

“El Partido Liberal debe mantenerse firme. Debemos nombrar a un nuevo representante en el CNE que garantice la defensa de la democracia y no se preste a los intereses de Mel”, expresó el congresista, enfatizando que la intervención del órgano electoral sería inaceptable.

Sobre la posible dimisión de Hall, luego que ella puso a disposición su cargo, Rivera minimizó su impacto en los comicios generales programados para el 30 de noviembre. “Su decisión desacertada no cambiará NADA. El pueblo será el protagonista. ¡SE VAN!”, sentenció.

El parlamentario hizo un llamado directo a la ciudadanía a no dejarse intimidar por las maniobras políticas del oficialismo. “Querido pueblo hondureño, no te espantes por nada. No importa quién renuncie o qué piezas muevan los enemigos de Dios en el tablero de ajedrez. En noviembre los resultados serán contundentes”, aseguró Rivera, quien concluyó su mensaje con un tono religioso: “Quien va a sacar a estos blasfemos del poder será Dios, a través del PUEBLO. ¡Avancemos!”

Las declaraciones del legislador se suman a una creciente tensión política en el país, en un contexto donde el CNE sigue incompleto, el Congreso Nacional no convoca a sesiones, y la incertidumbre crece a medida que se acercan las elecciones generales.LB