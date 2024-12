Pese a señalamientos de Carlos Zelaya, un grupo de Libre ratifica a Sarmiento como jefe de bancada

Tegucigalpa – Durante el fin de semana el jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento anunció que ponía a disposición su cargo como jefe de bancada de ese instituto político, sin embargo este lunes fue ratificado por sus compañeros.

– El congresista suplente Manuel Rodríguez mostró una lista de parlamentarios de Libre que respaldan a Sarmiento para que continúe en la jefatura de bancada.

– El diputado Netzer Mejía dijo que se le aceptó la renuncia a Sarmiento y que el que tome el cargo en la jefatura de bancada se dirime este martes.

Sarmiento tomó dicha decisión luego que el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya revelara que el jefe de bancada fue quien organizó una narco reunión en 2013 en San Pedro Sula.

Zelaya involucró a Sarmiento diciendo que junto a Carlos Muños habían programado la reunión junto a Carlos Muñoz, que después fue diputado suplente de Manuel Zelaya en el CN.

Sarmiento y “Carlón”.

Sin embargo, los diputados de Libre no aceptaron la decisión de Sarmiento y lo ratificaron en esa posición este lunes, dijo el congresista Manuel Rodríguez, pero Netzer Mejía apuntó que otro grupo aceptó la renuncia y que este martes someterán quien ocupará el cargo en el Parlamento.

Niega vinculación con narcos

El parlamentario rechazó que haya coordinado reuniones con personas vinculadas al narcotráfico. “Reitero que no coordiné reuniones, reitero que nunca he sido mencionado ni en juicio en Nueva York, reitero que no conozco narcotraficantes y reitero de manera categórica que no he coordinado reuniones”, insistió.

Para Sarmiento, si el diputado Carlos Zelaya lo mencionó en esta línea, es porque “se ha confundido de tantas reuniones que existieron y actividades de trabajo, en tantas campañas políticas”. IR