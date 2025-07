Caída de la construcción, un duro golpe para la mano de obra hondureña

Tegucigalpa – El sector de la construcción industrial reporta una caída de 87.9 % al primer trimestre del año con una área construida de apenas 6.4 mil metros cuadrados, es decir 39.8 mil m2 menos que el área reportada en el mismo periodo de 2024, donde según los registros del Banco Central de Honduras (BCH) fue de 46.2 mil m2.

La Encuesta de Construcción de Obras Privadas Techadas, realizada trimestralmente por el BCH señaló que esta caída se debe a la finalización de importantes proyectos que se iniciaron en 2024 y finalizaron en el IV trimestre, en Choloma y en el Distrito Central.

“Adicionalmente, en el I trimestre de 2025 los proyectos en ejecución son de menor tamaño”, asegura el BCH.

Los resultados en el sector de la construcción industrial son el reflejo de la baja empleabilidad de este rubro en el país, el que junto a la agricultura es el que más mano de obra emplea. El sector construcción es fuente de empleo para unas 300 mil personas, según directivos del rubro, quienes estiman que esta caída en el sector ha dejado unos 65 mil empleos en toda la cadena de la construcción.

Sectores más afectados

Las áreas de la construcción que registran bajas estrepitosas incluyen las comerciales, que en el primer trimestre alcanzó los 107.3 mil m 2, reflejando una caída del 23.2 %, es decir 32.4 mil m 2 menos en relación con el mismo período del año previo.

La baja en la construcción comercial fue especialmente baja en el área destinada a oficinas, cuya caída supera el 32.6 %, mientras que los espacios comerciales 31.5 % y bodegas en 7.5 %.

En tanto, la construcción vinculada a la prestación de servicios sumó 22.5 mil m 2, equivalente a una reducción del 18.5 % (-5.1 mil m 2) frente al mismo lapso del año anterior.

El BCH explicó que la encuesta realizada para esta medición reporta la menor edificación de áreas destinadas a hospitales, con una baja del 49.1 % (-3.8 mil m²), seguida por los restaurantes, que disminuyeron un 28.7 % (-0.6 mil m²), y el sub-destino otros, con una reducción del 25.8 % (-3.3 mil m²).

Los registros del BCH también revelan una caída en la construcción de escuelas y hoteles en Distrito Central, La Lima y Comayagua con 1.9 %.

El sector con la caída menos marcada es la construcción de viviendas, que durante el primer trimestre de 2025 construyó 367.0 mil m 2, representando una disminución interanual de 6.4% (-24.9 mil m 2) en comparación con el mismo período de 2024.

Este sector ya no cuenta con los fondos Banhprovi (Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda), de acuerdo a las autoridades de la Cámara Hondureña de la Construcción (Chico).

En conjunto, la caída en el sector de construcción privada fue de 17.8 %.

Alza a la TPM, severa estocada a la economía hondureña

Medidas inadecuadas

El presidente la Chico, Gustavo Boquín señaló que las medidas a nivel macroeconómica tomadas por el gobierno “no han sido tan adecuadas” para este gremio.

“Las decisiones en cuanto al manejo de los recursos de la nación, tal vez no han sido adecuadas por el sector construcción, eso se ha venido comunicando al gobierno desde hace seis meses les dijimos que esto iba a pasar y los datos del Banco Central BCH, solo nos vinieron a dar la razón”, expresó.

Boquín refirió que para el caso el alza en Tasa de Política Monetaria (TPM) que causó el alza en el interés bancario hace que los créditos a los desarrolladores inmobiliarios sean demasiado costosos, “al no haber negocio por las altas tasas de interés, pues los desarrolladores inmobiliarios dejaron de construir”.

El presidente la Cámara Hondureña de la Construcción (Chico), Gustavo Boquín.

“Otro motivo es la caída en la solicitud permisos de construcción, debido a la tramitología excesiva que existe en este gobierno”, dijo al referir que este ha sido un problema estructural del país que en la actual administración se ha agravado. En la actualidad unas dos mil millones de dólares en inversión están paralizados por esa causa, aseguró al agregar que la falta de mano de obra es otro factor en estas causales de la caída de la construcción.

Al final, se cae en un círculo nocivo para el país donde no arranca un proyecto porque no hay empleados y no hay empleados porque no arrancan proyectos. VC