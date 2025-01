Lleva mucho tiempo recluido y quien le ha hecho algo, señala general Muñoz sobre Ramón Bertetty

Tegucigalpa – El coordinador del sistema penitenciario, Ramiro Muñoz, señaló este viernes que el exgerente administrativo del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), José Ramón Bertetty, lleva mucho tiempo privado de libertad y nadie ha hecho algo en contra de él.

– “Si sienten que no está seguro, se los voy a asegurar de verdad”, expresó.

“Tiene mucho tiempo de estar preso y quien le ha hecho algo”, declaró el general Muñoz.

Esta semana, la abogada defensora de Bertetty, Nilia Ramos, pidió al Estado que otorgue protección a su cliente tras que denunciara a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de recibir sobornos del empresario Charles Bográn a cambio de resoluciones favorables.

Incluso denunció que Bertetty había sido objeto de una requisa de agentes penitenciarios.

En ese sentido, Muñoz comentó que el error que se tiene es hacer ver a las personas que delinquen como inocentes o víctimas.

Afirmó que el sistema penitenciario es el responsable de la vida de todos los privados de libertad y que se seguirá cumpliendo con esa labor.

“El sistema penitenciario garantiza la vida de todas las personas y no me voy a prestar para hacerle favores a ningún abogado, yo no soy la persona que lo lleva a los centros penales”, aseveró.

Sobre la requisa que hicieron en la celda de Bertetty, contestó que si sale la imagen de un privado de libertad con un teléfono, tiene la obligación de preguntar de donde salió, como lo obtuvo y buscar el celular.

El coronel Muñoz admitió que no se le encontró teléfono en la celda durante la requisa, pero recordó que hace un tiempo hicimos una requisa donde había un satélite Starlink y se decomisó 10 celulares.

Advirtió que si siguen insistiendo en brindarle protección, lo encerrará en una celda de máxima seguridad donde estará aislado y nadie le hará daño.

Agregó que tampoco quiere escuchar a los abogados defensores quejándose de que su representado está aislado y solo por remitirlo a una celda de máxima seguridad.

Por otro lado, anunció que ordenó al oficial encargado de la cárcel de El Pozo que cortará la comunicación en ese centro penal para evitar que los reclusos hagan llamados de extorsión.

Más temprano, pobladores del municipio de Gualala se tomaron la carretera a la altura de El Malecón para que se les habilite la señal telefónica indicando que fueron afectados por el bloqueo en la cárcel de El Pozo.

Alegó que le interesa brindar protección a 10 millones de hondureños de llamadas de extorsión desde un centro penal. AG