Nilia Ramos pide que el Estado le dé protección a Bertetty tras denuncia de magistrados

Tegucigalpa – Nilia Ramos, la apoderada legal de Ramón Bertetty, confirmó la existencia de una carta de su representado, la cual está dirigida al Fiscal General Johel Zelaya, en la que denuncia a los magistrados de la Sala de lo Penal, Nelson Mairena y Mario Díaz, de recibir unos tres millones de lempiras por casos que se ventilan en el Supremo hondureño, aunque dijo que no fue entregada a través de ella.

“La verdad es que ayer sorpresivamente recibí la noticia de que en los medios de comunicación andaba la denuncia que el señor José Ramón Bertetty (exfuncionario del Instituto Hondureño de Seguridad Social acusado de desfalco a esta institución) había mandado a través de terceras personas al Ministerio Público”, dijo.

Ramos pidió que el Estado le dé protección a Bertetty, pues refirió que ayer, tras la divulgación de la noticia, fue objeto de un registro por parte del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INP), que buscaba un teléfono.

Referente a la denuncia del exfuncionarios del IHSS, para la exfiscal es difícil creer que el magistrado Nelson Mairena haya recibido ese soborno.

Ramos dijo que Bertetty le dijo que tenía que cambiar de apoderada, “porque el magistrado Díaz le había pedido, a través de la abogada Tatiana Núñez que cambiara a su abogado porque quizás conmigo no sentían la confianza que podía sentir con la persona que ellos pusieron como abogado del señor Charles Bográn”.

“Es una denuncia que involucra al abogado Mairenita, pero quiero aclarar que yo misma le dije al señor Charles Bográn que la abogada le estaba mintiendo en ese aspecto, porque Mairena es una persona honesta, con principios cristianos evangélicos y no creo que él se haya prestado para recibir dinero”, afirmó.

Para la abogada Ramos, no es nuevo denuncias de que hay abogados que cobran para jueces y magistrados, para que les den medida absolutoria o casen la sentencia y los favorezca. “Cada administración de la Corte Suprema de Justicia yo he sabido y lo sabe el Ministerio Público, si el MP no investiga es porque no quiere hacerlo”, dijo.

“Aquí en Honduras hay un tráfico de justicia y aquí no es verdad que se quiere desestabilizar al poder Judicial, aquí el poder Judicial está desestabilizado desde que fue involucrada la presidente de la CSJ, por el juez Vallecillo que su esposo era el que estaba involucrado en lo que le pasó a Vallecillo”, afirmó. VC