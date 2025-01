Pobladores se toman carretera afectados en su señal telefónica por cárcel de El Pozo

Tegucigalpa – Pobladores se toman la carretera a la altura de El Malecón en Gualala, Santa Bárbara, para exigir que se les habilite la señal de telefonía celular.

Según los manifestantes se están viendo afectados por el bloqueo en la señal en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Ilama, Santa Bárbara, más conocida como El Pozo.

En ese sentido, los vecinos del lugar tomaron la decisión de bloquear la carretera ya que han enviado solicitudes a las autoridades que se están viendo perjudicados por el bloqueo de señal y no tienen ninguna respuesta.

“Ya no podemos más, la comunicación es importante para cualquier negocio o familia en esta zona y por la cárcel de El Pozo estamos siendo perjudicados y si no paralizamos el tránsito con una protesta no somos escuchados”, dijo uno de los manifestantes.

La protesta ha generado un congestionamiento del tráfico vehicular en el sector por lo que miembros de la Policía Nacional se trasladan a la zona para desalojar a los manifestantes. IR