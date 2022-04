Extradiciones, ¿quiénes siguen?

Tegucigalpa – Desde que Honduras decidió reformar la Constitución, en enero de 2012, para materializar la entrega de nacionales a Estados Unidos por delitos de criminalidad organizada, se han efectuado 33 extradiciones, cuatro de ellas en calidad de diferidas y dos más esperan su turno para consumarse en los próximos días.

– Personajes políticos, altos cargos militares y policiales podrían ser los próximos en ser subidos a un avión de la DEA, avizoran analistas.

– Hay varios actuales diputados en el listado de extraditables, reveló el jefe del Congreso Nacional, Luis Redondo.

La última entrega fue la del expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrenta cargos de narcotráfico en una Corte del Distrito Sur de New York, por donde han desfilado poderosos capos de la droga, políticos y policías hondureños, pero que también se avizora seguirán otros tantos que tuvieron relación directa con el exhombre fuerte de Honduras.

Lo ocurrido con el exmandatario hondureño hace presagiar que detrás de él vendrán nuevas acusaciones de Washington, especialmente contra exfuncionarios de gobierno, autoridades policiales y militares.

Al respecto la administradora de la DEA, Anne Milgram, dijo que “la extradición de Hernández muestra claramente que la DEA no se detendrá ante nada para perseguir a los actores políticos más poderosos que participan en el tráfico de drogas, la violencia y la corrupción”.

Estados Unidos acusa al expresidente Hernández de operar su país como un “narcoestado” y de usar sobornos que recibió de narcotraficantes como “El Chapo” Guzmán para cometer fraude electoral en las dos elecciones a las que concurrió.

El fiscal general de EEUU, Merrick Garland.

“Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado”, afirmó el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, en una rueda de prensa en Washington.

A raíz de sus tratos con narcotraficantes, el expresidente “corrompió las instituciones legítimas de Honduras, incluidas partes de la Policía Nacional Hondureña, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional”, y convirtió su país en “uno de los mayores puntos de envío de cocaína a EEUU en el mundo”, señala el documento oficial de acusación contra el exgobernante.

Las interrogantes han comenzado a surgir en Honduras, en torno a quiénes serán los próximos solicitados en extradición por EEUU.

(LEER) Primer día de audiencia a Fredy Nájera revela tentáculos del “narcopoder”

Recientemente, en el juicio fático contra el exdiputado Fredy Nájera, quien se declaró culpable de narcotráfico, volvieron a relucir nombres de políticos que habrían facilitado el trasiego de drogas hacia el norte del continente.

Periodistas especializados que cubren la fuente del Distrito Sur de New York, afirmaron que dos expresidentes hondureños podrían ser los siguientes en comparecer ante la justicia anglosajona, aunque otros colegas judiciales aseguran que los plazos para ser imputados ya vencieron.

El abogado penalista Jair López.

Con Hernández no acaban las extradiciones

A criterio del abogado penalista, Jair López, EEUU no descansará hasta romper las estructuras criminales dedicadas a la narcoactividad y para ello seguirá con las acusaciones a altos personajes hondureños.

“No sería extraño que los procesos de extradición vinculados con esta organización sigan su curso”, avizoró el profesional del derecho.

Acentuó que “no basta con la extradición, de quien ellos suponen el capo de la organización criminal, necesitan en consecuencia debilitar especialmente aquellos mandos de autoridades públicas que si siguen en sus funciones pueden facilitar todavía el trasiego de drogas”.

López externó que los procesos de extradición no es una historia acabada con el caso del señor Juan Orlando Hernández, le siguen Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y seguramente habrá muchos más de esta envergadura.

Analizó que el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández será “un símbolo” para la justicia norteamericana, no solo por la figura del proceso, sino también por los ligues con otras estructuras de criminalidad organizada de la región.

Previó que la Fiscalía de EEUU tendrá abundancia probatoria para incriminar al expresidente Hernández, esto con base a lo revelado por altas autoridades que advirtieron una investigación que data de muchos años (desde 2004).

“No me extrañaría que encontremos un despliegue especial de pruebas y evidentemente entre más pruebas tenga un juicio, más larga es la duración de las audiencias. Van a desfilar muchos testigos, seguramente los involucrados en el trasiego de drogas”, avizoró.

(LEER) Eventuales extradiciones provocan nervios en Honduras

El presidente del Congreso, Luis Redondo.

Vienen más extradiciones, incluso diputados: Redondo

El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo Guifarro, manifestó que en los próximos días vienen más extradiciones desde Honduras hacia Estados Unidos (EEUU), “incluso diputados”, externó.

“Todos aquellos que usaron la institucionalidad para delinquir, tendrán que rendir cuentas ante los tribunales de EEUU, pronto se sabrá quienes son”, agregó Redondo al ser consultado sobre las reflexiones que deja la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández.

Destacó que seguirán ejecutándose la entrega de hondureños a EEUU mediante el auto acordado “y lo que sí puede decir es que vienen más extradiciones, de quienes usaron las instituciones para traficar drogas, usaron ambulancias, aeronaves y vehículos del Estado de Honduras”, dijo.

En ese sentido, añadió que se trata de hechos nefastos y terribles, recordemos lo que decía Juan Orlando, que los narcotraficantes habían encontrado la llave mágica porque los criminales lo mencionaban como una venganza con él y para reducir sus penas en Estados Unidos.

Vienen más cosas -dijo Redondo y sugirió- pongan atención a lo que se dice en los juicios de Nueva York, sobre la vinculación de Juan Orlando Hernández y de algunos de sus funcionarios.

Pidió además no pasar por desapercibida la sentencia que se dará contra el exdiputado del Partido Liberal, Fredy Nájera, quien enfrenta cargos de narcotráfico en la Corte de Nueva York, de Estados Unidos y está a espera de conocer su pena el próximo 29 de junio.

“Cuando escuchen el resumen de la sentencia y el nombre de las personas que movieron dinero, claramente van a conocer quiénes son los próximos en ser extraditados, hay diputados y funcionarios del anterior gobierno, lamentablemente utilizaron el poder para delinquir”, concluyó Redondo.

El experto en derecho penal, Raúl Suazo Barillas.

Extradiciones continuarán

Para el abogado penalista Raúl Suazo las extradiciones de ciudadanos hondureños hacia Estados Unidos no se detendrán y continuarán en los próximos días, meses y años.

Consideró que la extradición del exmandatario hondureño es un mensaje que manda Estados Unidos que combatirá el crimen organizado y el tráfico de drogas para aquellos que la practiquen y se beneficien de ellas.

“Dudo que vayan a modificar como se encuentra el proceso de extradición, el auto acordado se ha logrado concretar varias extradiciones positivamente para Estados Unidos”, citó Suazo.

Señaló que los hondureños extraditados pudieron ser judicializados en el país, pero que no ocurrió por las falencias de los entes operadores de justicia.

Suazo estimó que muchas personas relacionadas con el ámbito financiero y político serán mencionadas próximamente por actos de narcotráfico y que podrían ser extraditadas.

Castigo para quien sea

El diputado de Libre, Edgardo Castro, fue tajante al asegurar que no meterá las manos por cualquier compañero de su partido que resulte involucrado en un nuevo pedido de extradición.

“¿Por qué voy a meter las manos por alguien que es narco, a cambio de qué?”, se cuestionó el polémico congresista oficialista.

Remarcó que “yo me debo al pueblo que me eligió, no hay cosa peor que ser cómplice de un delincuente. El que está metido en estos temas debe ir preso”.

Ante una eventual aprobación de una Ley de Extradición, refirió que ésta debe ser lo más clara posible y no dejar lagunas que puedan ser utilizadas por futuros extraditables.

El exdiputado y analista nacional, Efraín Díaz Arrivillaga.

Vínculos de gobiernos con el narco

El analista Efraín Díaz Arrivillaga manifestó que durante dos décadas se pretendió ocultar y desmentir las vinculaciones de gobiernos y políticos con la narcoactividad.

“Esto que pasa en Nueva York ha venido a revelar con toda claridad esos vínculos entre el gobierno, la política, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el narcotráfico”, dijo el analista.

Consideró que la extradición de Hernández es un hecho sin precedentes en la historia del país, y que marca un antes y un después en la vida de la nación.

Díaz Arrivillaga no descartó la posibilidad de que existan más solicitudes de extradición en los próximos días.

“A veces duele que un Estado extranjero tome la iniciativa de procesar hasta un exmandatario, no deja de ser una bofetada para nuestra nación, pero a la vez que puede ser el comienzo de un nuevo camino para Honduras”, analizó.

Enfatizó que los políticos de ahora deben de entender que tienen que generar el camino de la reconstrucción del país del futuro que no tenga sectarismos políticos ni vínculos de corrupción y narcotráfico. PD