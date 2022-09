¡El enigma de Angie!

Tegucigalpa – 245 días han pasado desde que la joven Angie Peña desapareció misteriosamente a bordo de una moto acuática en Roatán, Islas de la Bahía, y el dolor de su familia solo es menor a la esperanza que ella pueda aparecer con vida.

– La investigación del caso ha tomado varios giros, pero, una de las hipótesis que se mantiene es que la joven pudo haber sido víctima de trata de personas, ante esta posibilidad la familia mantiene viva la esperanza de que sea rescatada.

– La joven Martha Fabiola Matute es otro caso enigmático. Ella junto a un acompañante desapareció en 2017 en iguales circunstancias de Angie Peña.

Así lo expresaron esta semana sus familiares en sendas declaraciones públicas luego que la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, certificara que Angie está viva y que las investigaciones apuntan que sus captores pronto serán descubiertos.

La médica forense y funcionaria de la Secretaría de Seguridad, alertó que las autoridades de Roatán están coludidas con sectores poderosos de la isla.

“Encontramos el evidente protagonismo de la trata de personas y explotación infantil, quiero expresar mi preocupación al respecto, ya que hemos denunciado y hemos dicho de entrada que no queríamos que el caso (testigo protegido), se manejara en las islas de la Bahía, porque en las islas de la Bahía, las autoridades de ese sector están confabulados con los intereses creados de los poderosos”, externó.

El caso que involucra al ciudadano estadounidense Gary Lee Johnston finalmente fue devuelto por un juez con jurisdicción nacional hacia Roatán por considerar que no constituye acciones de criminalidad organizada.

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, no ha soltado el tema de Angie Peña.

Las acciones se derivan de operativos ejecutados el lunes de esta semana en relación a la pretensión de tratar de obtener indicios sobre el paradero de Angie Peña. Una menor de 13 años fue rescatada en la residencia de Johnston, a quien se le acusó de trata de personas.

La Policía Nacional informó que se allanaron dos viviendas, en una de ellas estuvo Angie y que es propiedad de un extranjero que es investigado por las autoridades. En la operación se decomisaron videos, cámaras y teléfonos móviles que servirán para sustentar el caso.

Los señalamientos de Julissa Villanueva han sido contundentes respecto al caso. Hay elementos científicos vastos en cuanto a la investigación que se lleva a cabo en el caso de la joven Angie Peña, y eso lleva a pruebas para requerimientos fiscales, y hasta se sabe dónde ha estado la joven, dijo la viceministra.

De igual forma, Villanueva insistió en la importancia de la denuncia y colaboración ciudadana por lo que recordó a quienes puedan tener información que por favor la brinden a las autoridades para agilizar los casos.

En Roatán pasan cosas delicadas que todos callan

Ericka Michelle Melgares, mamá de Angie.

Ericka Michelle Melgares, madre de Angie Peña, cuestionó que las autoridades de la isla de Roatán ocultan muchas irregularidades que ocurren en esa zona insular del país bajo la premisa de sostener el turismo.

Confesó que una madre nunca está preparada para este tipo de noticias como el desaparecimiento de un hijo. “Imagínese, una tarde tan bonita, en una isla tan bonita, nunca me imaginé que iba a pasar que nos fuera a pasar esto a nosotros, pero hoy somos nosotros y mañana le puede pasar a otras familias”, externó.

Doña Ericka atestiguó que “ha sido muy difícil, muy duro para mí, muy angustiante de una forma que uno no se lo desea a nadie lo que nos ha pasado a nosotros como familia”.

Reveló que ella ha trabajado coordinadamente con las autoridades de Tegucigalpa para esclarecer el caso, no así con las de Roatán “ellos nos han cerrado las puertas, nos dijeron desde un inicio que se trataba de un accidente, nosotros les preguntábamos si había cámaras y nunca nos confirmaron nada, dijeron que solo había una sabiendo que había un montón, entonces eso nos indica que fue algo planeado, algo montado, ha sido un teatro, que pienso que todo el pueblo hondureño lo sabe”.

Aseveró que las autoridades de Roatán mienten para mantener el turismo en esa paradisiaca isla, “ahí pasan cosas muy delicadas, no solo por lo de mi hija, hay otra joven que desapareció de la misma forma, hay niñas que se roban, hay niñas que los padres se dedican a prostituirlas, ahí hay un montón de cosas ocultas”.

Una de las últimas fotos que se le tomó a la joven Angie Peña.

“¡Angie volverá!”

El día que desapareció Angie -1 de enero de 2022- ella estaba emocionada y feliz porque se trataba de unas vacaciones de fin de año. “Ella estaba normal, muy feliz, se tomaba fotos… lo último que recuerdo es cuando fue a dejar el teléfono, las llaves y el reloj donde yo estaba, en ese momento fue el último momento que miré a mi hija”, describió.

Compartió que las pertenencias de Angie Peña están intactas en su casa, a la espera que retorne sana y salva. “sus animalitos, su gatito, su perrito, todos aguardan su regreso”, narró.

“Mi corazón, día a día es una lucha, y él me dice que volverá, que está viva, esa es mi esperanza y nunca la voy a perder”, se aferró.

Describió que Angie tiene una pequeña tienda y hay cinco paquetes por entregar a clientes, además le gustaba recoger animales de la calle y disfrutaba comprar plantas, planeaba casarse algún día y tener dos hijos. “Sus sueños están intactos, era una niña muy inteligente y alegre”.

Gary Lee Johnston.

Sobre el estadounidense detenido, Gary Lee Johnston, y a quien se le vincula con un caso de trata de personas en Roatán, expresó que “no estamos de acuerdo que su caso sea conocido en Roatán porque ahí todos están coludidos, me imagino que para soltarlo y no es justo. Habemos muchas madres que estamos sufriendo, hay muchas extraviadas, lo que pasa es que nunca había salido a la luz ningún caso, hay niñas, hay tantas cosas ahí en esa isla”.

Pidió clemencia a los captores de su hija. “No les haré nada, lo que quiero es que me entreguen a mi hija, que me la dejen en algún lugar, no importa, la justicia la da el Señor, solo quiero a mi hija viva, por favor entréguenla, la familia la ama, hay una abuela que la espera en casa”.

Otra joven desaparecida hace cinco años

Martha Fabiola Matute, otra de las jóvenes desaparecida misteriosamente en la isla de Roatán.

De su lado, doña Lizeth Bardales, madre de otra malograda joven -Martha Fabiola Matute- quien desapareció a la edad de 27 años (hoy tuviera 32) en iguales condiciones que Angie Peña, relató que hace cinco años ocurrió el suceso de su hija y hasta este día no tiene información al respeto.

“Doña Ericka (Melgares) tiene ocho meses con este dolor, yo llevo cinco años, estoy segura que solo Dios nos puede entender porque la fe y la esperanza es lo que no hemos perdido”, descubrió.

Martha Fabiola dejó cuatro hijos al momento que desapareció, siempre en la isla de Roatán, Islas de la Bahía. Esta hondureña se fue a laborar a la zona insular porque no encontraba trabajo en su natal departamento de Colón.

Los cuatro hijos de Martha viven con su abuela Lizeth Bardales, el menor tenía 2 años y 9 años el mayor al momento que se produjo el desaparecimiento de la joven, quien confió a su madre que estaba frecuentando a un ciudadano guatemalteco de nombre Félix Adalberto Dubón Castillo. Ambos desaparecieron en una moto acuática a las 5:00 de la tarde de un 14 de agosto de 2017 en West Bay, Roatán.

En la isla de Roatán suceden muchas cosas extrañas que todos callan, alegan familiares de jóvenes desaparecidas.

Relató que presentó la denuncia en su momento a la Policía Internacional (Interpol), pero por falta de recursos no puede estar viajando a Roatán para conocer el transcurso de las investigaciones.

“Sabemos que la trata de personas es un flagelo a nivel mundial, todos los días pido justicia a mi Señor, a medida pasan los días el dolor se hace más fuerte”, puntualizó.

A la par del caso de Angie Peña, las autoridades investigan el caso de Belkis Molina, también desaparecida en condiciones misteriosas en la Esperanza, Intibucá, desde el pasado 21 de julio.

Sobre estos casos hay miles de preguntas que todavía no logran ser respondidas por los entes de investigación del Estado, mientras las familias abrigan la esperanza que las jóvenes vuelvan con vida al hogar. JS