Desabastecimiento de medicinas, el epicentro de la crisis sanitaria

Tegucigalpa – La crisis en el sistema sanitario público es total. Desabastecimiento de medicamentos en los principales establecimientos de salud, denuncias por politización en cargos administrativos en hospitales de referencia nacional y las protestas reiteradas de empleados a quienes les adeudan varios meses de salario.

– El doctor Matheu no se deja asesorar, lamentó el diputado Carlos Umaña, que agregó “soportará la presidenta Castro este embate contra la gestión del ministro”.

– Los colectivos de Libre son el principal obstáculo que enfrenta el ministro Matheu, aseveró Umaña.

– Matheu ha tenido todo lo que ha pedido, por lo tanto no tiene excusas para no mantener abastecidos de medicamentos los hospitales, dijo Eliud Girón.

La radiografía del enfermo -sistema sanitario público- no es alentadora, mientras el médico encargado -ministro Manuel Matheu- minimiza el diagnóstico asegurando que “el cáncer que mantiene enfermo” al paciente no avanzará y al final habrá una cura a la patología que también es amenazada por los colectivos del partido en el poder.

El ministro Matheu está en el ojo del huracán por su gestión al frente de la Secretaría de salud.

En sus apariciones públicas, el secretario de Salud, José Manuel Matheu, suele minimizar las denuncias que aquejan al sistema público y se excusa asegurando que la gestión anterior hizo cosas peores y ahí nadie levantó la voz.

Matheu culpa a muchos administradores de hospitales de boicotear su gestión y en las últimas horas públicamente destituyó del cargo a la directora del Hospital El Tórax, Nora Maradiaga, quien desde julio se encuentra de vacaciones. El ministro Matheu dijo que pediría a Maradiaga su renuncia.

Las constantes denuncias de crisis en ese centro asistencial capitalino por parte de sus autoridades, generó la ira de Matheu, quien dijo que removería del cargo a la doctora Maradiaga.

La propia doctora Nora Maradiaga, respondió que el ministro tiene toda la potestad de removerla del cargo, pero lamentó que se salte los procedimientos administrativos al justificar que se encuentra de vacaciones.

Reveló la politización en ese centro asistencial por parte de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), al tiempo que declaró espera tranquilamente por escrito su remoción como titular de la institución por parte del ministro Matheu.

“Durante uno está de vacaciones es ilegal mandarle el despido o estar pidiendo la renuncia de un empleado, sin embargo, uno debe obedecer a sus superiores, si él -se refiere a Matheu- me manda la nota de despido, con mucho gusto yo me voy, pero porque él me lo pide, yo no voy a poner mi renuncia”, expresó.

Maradiaga aseveró que muy probablemente la postura del ministro se debe a las presiones de los colectivos del Partido Libre. “Yo no soy de su agrado porque no estoy de acuerdo con tantas irregularidades que se están cometiendo en el instituto”, refirió.

El Colegio Médico respaldó la denuncia de falta de medicamentos en hospitales.

Falta de medicinas

La falta de medicamentos es una historia de nunca acabar en las crónicas diarias de pacientes de acuden a los centros hospitalarios.

La denuncia fue respaldada por el Colegio Médico de Honduras (CMH), que señaló que todos los establecimientos de salud no cuentan con el cuadro básico de medicamentos para la atención de pacientes.

“El Colegio Médico de Honduras denuncia públicamente que en la actualidad todos los establecimientos de salud a nivel nacional no cuentan con el cuadro básico de medicamentos y menos para atender a pacientes de patologías medicas específicas”, declaró la presidenta del CMH, Helga Codina.

Por otro lado, el Colegio Médico Honduras exhortó a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos que visite los diferentes establecimientos de salud para constatar la situación y realizar las diligencias investigativas y deduzcan responsabilidades.

Para el caso, el abastecimiento de medicamentos en el Hospital Escuela es del 55 %, dijo la vocera de ese centro asistencial, Julieth Chavarría.

“El bajo nivel de abastecimiento de material quirúrgico como de medicamentos se debe a la figura del fideicomiso, a licitaciones, y recordemos que esos procesos son mucho más tardados, sin embargo, desde la semana anterior inició el ingreso de medicamentos lo que permite aumentar el nivel de abastecimiento”, explicó.

Justificó que ha existido un aumento del 160 % en las emergencias de adultos y pediatría, así como un incremento del 90 % en la consulta externa.

El diputado presidente del CN, Luis Redondo, ordenó una comisión para que visite este jueves al ministro Matheu.

Comisión legislativa visita hoy a Matheu

El propio titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que una comisión parlamentaria visitará el ministro de Salud con el afán de conocer el desabastecimiento de medicamentos en el sistema sanitario público.

“Es importante conocer algunos hechos para que nosotros podamos tener reacciones que permitan ayudar a solventar la problemática”, expresó.

La comisión legislativa está integrada por: Hernán Mejía, Marco Tulio Rodríguez, Néstor Yánez, José Jaar, Carlos Umaña, Yahvé Sabillón, Mario Henríquez, Wilfredo Sabio y Norma Aguilar.

Redondo puntualizó que “es importante el informe que se pueda presentar porque hay muchísimas oportunidades que nosotros podemos gestionar desde este poder del Estado”.

Sin respuestas gubernamentales

De su lado, la expresidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) y actual diputada, Suyapa Figueroa, lamentó que no han existido respuestas para la problemática que enfrenta el sistema sanitario.

Desglosó que desde hace varios años ha existido una destrucción del sistema sanitario, pero en estos ocho meses de gobierno la respuesta no ha sido la mejor.

“La población está ahí sin ser atendida, sin cirugías, sin medicamentos, sin insumos en los hospitales, que tiene que seguir pagando laboratorios fuera de los hospitales, que van a buscar servicios de rayos equis fuera de los centros sanitarios, porque no hay en los hospitales”, señaló.

Criticó que la población se volcó a las urnas para votar por un cambio, ante la urgencia que había para mejorar la salud y la educación, pero sigue sin haber respuestas.

La congresista y extitular del CMH, Suyapa Figueroa.

Figueroa enmarcó que “todo depende de las políticas de un gobierno, que el ministro (Matheu) es parte de las decisiones de un gobierno y si él no tiene libertad de hacer pues obviamente los resultados van a ser tan limitados como tenga poder él de ejecutar”.

Recordó que la crítica anterior era que se robaban el 49 % del presupuesto, por lo que “si ahorita no se está haciendo mal manejo de estos recursos, quiere decir que tienen el doble de caudal que se tuvo anteriormente”.

Caviló que a la fecha ya se debió reforzar el sistema de atención que existe, es decir que el Hospital Escuela y el Mario Catarino Rivas deberían estar abastecidos en un 100 %.

Sugirió que cada hospital estuviera descentralizado, que tuviera su propio presupuesto y que se le haga su respectiva auditoría sobre el manejo de los fondos.

Lo que sucede en Salud “es crónico”

En tanto, para el congresista de Libre y también médico, Marco Eliud Girón, lo que sucede en Salud “es algo crónico que se ha agudizado”.

Relató que se han mantenido al margen porque el propio secretario de Salud ha dicho que lo dejen trabajar. “Creo que se le ha dado suficiente tiempo para que haga su trabajo, se le dieron todas las herramientas que él solicitó en el Congreso Nacional, él solicitó aumento en el presupuesto de Salud que anda arriba de 26 mil millones de lempiras y se le aumentó 6 mil millones que pidió para el pago de personal, además se le aprobó una compra arriba de 500 millones de lempiras, se le ha dado todo el apoyo”, desglosó.

El diputado y médico, Eliud Girón.

Girón lamentó que pese a todo lo aprobado desde la Cámara Legislativa, los medicamentos no llegan a los hospitales, “parece que vienen en el mismo barco que venían los frijoles desde Etiopía”.

El congresista de Libre, aseguró que Matheu tiene la suficiente experiencia para tener llenos los almacenes de la Secretaría de Salud. “Fue viceministro en el gobierno de Carlos Flores Facussé, fue miembro de una comisión interinstitucional de compra de medicamentos representando a la Iglesia Católica, fue también asesor de un banco que se dedica a los fideicomisos de compra de medicamentos y fue asesor también del doctor Mario Zelaya cuando fungió en el Seguro Social”, repasó.

El galeno puntualizó que “no entendemos la razón por la cual no hay medicamentos en los hospitales, ojalá no sea una excusa porque el desabastecimiento de hospitales en Honduras es un negocio lucrativo y es para justificar comprar de emergencia y retornar a los fideicomisos”.

Colectivos de Libre, el principal obstáculo

Entre tanto, el diputado y médico, Carlos Umaña dijo que el ministro Matheu goza del respaldo de la presidenta Xiomara Castro y su esposo Manuel Zelaya Rosales.

Reconoció “algunas complicaciones” en la gestión de Matheu porque “los miembros del Partido Libre esperaban que en esa secretaría colocaran un médico afín a ese instituto político, ese ha sido el principal obstáculo que se ha enfrentado especialmente con los colectivos de Libre, quienes desean que la administración pública en su totalidad sea para ellos”.

“Yo he exhortado públicamente al ministro para que en una conferencia explique el porqué de este desabastecimiento”, manifestó el galeno.

El galeno y legislador, Carlos Umaña.

No obstante, el galeno es del criterio que se le debe dar una oportunidad al ministro Matheu de explicar la situación sin la necesidad de recurrir de llevarlo al Poder Legislativo.

El congresista por el departamento de Cortés, comentó que en una reunión se había concretado la compra directa de medicamentos y que debería estar para la segunda quincena de septiembre, sin embargo, reconoció que la situación está peor.

Recordó que cuando se eliminaron los fideicomisos de Salud, la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) propuso en esperar en derogarlos, pero que el partido de gobierno argumentó que estos no podían ser derogados por separado.

Concluyó que “hay intereses económicos y políticos para que el hombre no siga en su administración, pero me atrevo a decir que el doctor Matheu terminará sus cuatro años de gobierno”. PD