Dra. Maradiaga denuncia politización por colectivos de Libre en El Tórax y dice espera remoción del cargo por ministro Matheu

Tegucigalpa – La directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar (INC), Nora Maradiaga denunció la politización en ese centro asistencial por parte de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), al tiempo que declaró espera tranquilamente por escrito su remoción como titular de la institución por parte del ministro Manuel Matheu.

– Aceptó que ella les estorba a los actuales funcionarios políticos que están gestando su salida.

– Me pueden remover del cargo de directora, pero no despedir, “yo vuelvo a la consulta externa, solo espero la nota del ministro Matheu”, dijo.

Reveló que se encuentra de vacaciones desde el 4 de julio y en su lugar está el doctor Francis Varela, será hasta la próxima semana que se reincorpora a sus labores al centro asistencial.

“Durante uno está de vacaciones es ilegal mandarle el despido o estar pidiendo la renuncia de un empleado, sin embargo uno debe obedecer a sus superiores, si él -se refiere a Matheu- me manda la nota de despido, con mucho gusto yo me voy, pero porque él me lo pide, yo no voy a poner mi renuncia”, expresó en entrevista con la radio HRN.

Dijo sentirse extrañada por la solicitud del ministro Matheu de pedir su renuncia, “ignoro si él sabe que un director está de vacaciones, no es correcto hacer lo que está haciendo”, apuntó.

Maradiaga aseveró que muy probablemente la postura del ministro se debe a las presiones de los colectivos del Partido Libre. “Yo no soy de su agrado porque no estoy de acuerdo con tantas irregularidades que se están cometiendo en el instituto”, refirió.

Acentuó que “hemos tratado durante mi gestión de ser lo más transparente posible porque trabajamos en equipo. El éxito del Tórax durante la pandemia fue que siempre fuimos un equipo de trabajo”.

Lamentó que se le señale como funcionaria de la gestión anterior, “eso no es cierto porque he trabajado con liberales y nacionalistas, soy apolítica, me gusta trabajar por el bien del paciente”.

La galena defendió que laboró como jefa de la consulta externa y luego sus compañeros le pidieron que tomar la dirección del Instituto Nacional Caldiopulmonar. “Durante estos nueve años hemos trabajado en equipo y ahorita con las declaraciones dadas por el señor ministro, a quien yo respeto, mis compañeros me han expresado su respaldo”, declaró.

Colectivos de Libre

Ante las versiones de Julio Molina que la acusa por no querer trabajar con los nuevos empleados contratos, respondió que no se puede laborar con gente que no tiene conocimientos administrativos y prueba de ello es que se han atrasado todos los procesos.

Denunció que César Durón -jefe de personal del INC- y Marco Tulio Vega metieron de palabra a 62 empleados a la institución, lo que calificó de “ilegal e incorrecto” porque ella no firmó ninguna planilla.

Confesó que Julio Molina y César Durón son pacientes siquiátricos, de allí sus exabruptos en las decisiones que atañen a la institución, ambos ingresaron por méritos en los colectivos del Partido Libre.

“Qué va a saber de administración de hospitales un estudiante de agronomía que es el administrador; qué va a saber de jefatura de personal un señor que tiene años de estudiar derecho y nunca se gradúa, que fue sacado del Hospital Santa Rosita y fue a caer al Tórax. No es que no queramos trabajar con ellos, lo que necesitamos es personal capacitado porque es un instituto que atiende a los más graves de los graves, este es un hospital de alta complejidad”, señaló.

Calificó de injusto que muchos pretendan llegar al Hospital El Tórax “a hacer y deshacer” lo que por muchos años costó construir en ese legendario centro asistencial. JS