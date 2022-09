En crisis el Tórax, ni en lo peor de la pandemia estuvo tan desabastecido, dicen médicos

Tegucigalpa– La Asociación de médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar (Tórax), sostendrán este miércoles una reunión de urgencia con la directiva del Colegio Médico de Honduras, porque el hospital pasa una crisis nunca vista señalan los galenos.

-Además de la crisis por desavastecimiento el ambiente laboral es tenso por ideologia politica, denuncian los galenos.

La doctora Silvia Portillo, patóloga y epidemióloga, del hospital dijo que este miércoles van a asistir a la cita programada con el CMH, porque necesitan solicitarles a ellos un acompañamiento y escuchar las sugerencias para acudir a las autoridades del sistema de salud.

Lo anterior porque “la crisis del hospital es tremenda no solamente es la falta de los insumos, hay un problema de gobernabilidad y el ambiente laboral es muy tenso”, señaló.

La galena explicó que hay dinero, pero no hay capacidad de ejecutar el presupuesto solo se ha ejecutado un 29 % y ya se debería haber ejecutado un 80 % y a eso se debe el gran desabastecimiento de medicamentos e insumos.

Además, lamentó el desorden en «El Tórax» por situaciones políticas, hay problemas de ideología, que buscan imponer criterios, y antes se les acusaba de ser oposición y ahora también, porque denuncian lo que sucede, señaló.

«Hemos llegado a un punto que nos están irrespetando como profesionales y como personas, recibimos amenazas e insultos, agregó.

Por su parte, la doctora Carolina Fortín, dijo que “ni siquiera en los peores momentos de la pandemia tuvimos la falta de abastecimiento que tenemos en este momento, no hay guantes, no hay jeringas, no hay sueros, estamos dando recetas no medicamentos”.

Los galenos coincidieron que es urgente una solución porque a parte de las carencias, las situaciones políticas están creando escenarios nunca antes vistas en el hospital.LB