Crece demanda para desentrañar casos emblemáticos

Tegucigalpa – La demanda por desentrañar casos emblemáticos parece alzar la voz en un país donde la investigación criminal parece dar tumbos. Varias voces al unísono exigen a las autoridades celeridad para castigar a responsables de la violencia, y en otros, para esclarecer situaciones que mantienen en vilo a familias enteras por desconocer el paradero de sus deudos.

– El asesinato de cuatro jóvenes, entre ellos el hijo del expresidente Porfirio Lobo, cumplió un mes y aunque hay tres personas imputadas, no se conocen nuevos avances al respecto.

– El abogado Urtecho Jeamborde pidió a las autoridades llegar a los responsables de asesinar a su esposa hace más de un año y denunció que su vida corre peligro.

– La familia de Belkis Molina no deja de implorar que las autoridades den con el paradero de la joven, mientras igual situación transita desde hace ocho meses el entorno de Angie Peña.

El asesinato de cuatro jóvenes, la desaparición de Belkis Molina, el crimen contra la exdiputada Carolina Echeverría y las masacres en las Lomas del Carmen, son apenas cuatro casos que esta semana adquieren actualidad bajo el denominador común de la mora y el retraso en la investigación criminal.

A los anteriores sucesos se suman muchos que ocurren todos los días, algunos -muy pocos por cierto- tienen la dicha de encontrar eco en la justicia, pero otros tantos siguen el viacrucis de la impunidad casi institucionalizada en el país.

Cuando se está investigando un hecho que conmocionó a la sociedad, rápidamente ocurre otro que deja en visto al anterior y bajo ese círculo vicioso transcurre la cotidianidad del acontecer nacional bajo el precepto de la escasa respuesta de los entes investigadores del Estado.

El paradero de Belkis Molina mantiene en vilo a su familia.

27 días sin Belkis

Transcurren 27 días de su desaparecimiento y la angustia continua entre los familiares de Belkis Molina, que exigen a las autoridades mayor información al respecto tras las declaraciones de funcionarios que aseguran que el caso será resuelto.

Luis García, cuñado de la joven desaparecida, dijo que su suegra entró en un estado de salud crítico, hay una pausa de 10 días desde que se capturó al principal sospechoso.

“No sabemos qué pasó con el hallazgo de la camioneta, sabemos que hay avances, pero no les quieren dar respuesta solo con un capturado, cuando la viceministra dijo que hay tres personas más involucradas en la desaparición”, refirió.

Agregó que la familia y la población esperan respuestas, encontrar con vida a Belkis, “es una angustia de desvelo, de hambre que no sabemos dónde está”, expresó.

Sostuvo que la población se mantiene vigilante de las investigaciones de parte de las autoridades.

La joven originaria de San Francisco, Lempira, desapareció al salir del trabajo hacia su casa en Intibucá, el pasado jueves 21 de julio. Desde entonces poco o nada se sabe de su paradero.

En La Esperanza, Intibucá, se han producido varias manifestaciones de la población en exigencia a las autoridades para que solucionen el caso.

El abogado Wilfredo Urtecho pidió identificar a los asesinos de su esposa.

Exigen respuestas por crimen de exdiputada

De su lado, Andrés Urtecho Jeamborde, lamentó este lunes los pocos avances que hay por el crimen de su esposa Carolina Echeverría Haylock, espera que este año haya capturas y más resultados para que los responsables materiales e intelectuales paguen ante la justicia.

“Ninguno de los cuatro actores materiales han sido capturados, porque los tres arrestados son cómplices necesarios que participaron en vigilancia, tampoco se ha identificado o individualizado, los actores intelectuales”, cuestionó el profesional del derecho.

Indicó que siguen dando tiempo a la investigación del caso como el de su esposa “porque no es un tema sencillo y se trata de un trabajo complejo, no es fácil para la Policía prevenir asesinatos por lo que espero y tengo la buena voluntad que tengan los resultados como en realidad corresponden”.

En ese sentido añadió que ahora, lo que corresponde es que la investigación criminal sea eficiente y de resultados rápidos y concretos, pero para ello debe haber inversión de recursos, tecnología, capacitación para tener una policía robusta e intolerante frente al crimen.

“Si el delincuente sabe que si delinque, será capturado, entonces no delinquirá más, entonces la criminalidad opera porque saben que hay impunidad y que no serán capturados ni castigados”, subrayó e insistió en que se necesitan acciones más concretas a más de un años del crimen.

Respuestas inmediatas piden a los entes investigadores.

Urtecho denuncia que peligra su vida

Expuso que su esposa no litigaba hace más de 15 años y no tenía labores jurídicas o relacionadas a su profesión (abogada) “ella solo estaba en política y no creo que por ser esposa mía la hayan asesinado por algún caso penal a mi cargo, la historia dice que matan al abogado y no a su mujer”.

Consecuentemente agregó que “la intención era matar a dos personas -Carolina y yo-, espero resultados, sé que están trabajando, sin embargo tienen una cantidad de delitos que investigar, sé que no se dan abasto y entiendo en ese sentido”.

¿Teme por su vida? Se le consultó finalmente al profesional del derecho y respondió “creo que soy una cuenta pendiente, así que tomo las medidas que corresponden y Dios dirá lo que tendrá que pasar de ahora en adelante”, concluyó.

Por este caso, un sospechoso fue detenido el 23 de septiembre en la colonia Miraflores, ciudad de Tegucigalpa y por este mismo caso guardan prisión: Michael André Mejía Carranza y Denis Abel Ordóñez García.

Es oportuno mencionar que la exdiputada del Partido Liberal, Carolina Echeverría fue asesinada en una sofisticada operación criminal el domingo 25 de julio de 2021 en su vivienda ubicada en la Residencial Lomas del Mayab en la capital hondureña.

Hasta en la playa se han registrado masacres este año.

Las masacres, otro frente

Las masacres suscitadas este año, suman 33 a la fecha, es otro de los flagelos que poca respuesta obtiene en la investigación criminal. La mayoría de estos crímenes múltiples quedan en total impunidad.

Ante ese panorama, el coordinador del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, pidió un toque de queda y desarme en la colonia Lomas del Carmen.

La iniciativa del defensor de los derechos humanos, es porque en un poco más de un mes se han registrado tres masacres en esa zona del norte del país.

“Yo soy un desplazado de ese sector donde las maras y pandillas mantienen una pelea de territorio que mantienen intimidada a la población”, testificó.

Agregó que es preocupante lo que sucede en la zona de los cármenes ya que en más de un mes se reportan tres masacres con un saldo de 13 víctimas.

En ese sentido, dijo que las autoridades de Seguridad deben de tomar medidas en torno a ese sector, mismo que a su juicio debe de ser intervenido y se debe de aplicar un toque de queda hasta sanear la zona.

El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.

Atender microprocesos del crimen

De su lado, el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón dijo que se debe atender cada uno de los microprocesos que generan violencia, entre ellos las operaciones del narcotráfico.

Sabillón detalló que se está tratando de erradicar el narcotráfico incautando plantaciones de droga, decomisado dinero y la droga ya procesada, quitando este material ellos se ven reducidos porque no tienen cómo seguir adelante.

Sin embargo, sostuvo que algunas estructuras son debilitadas, pero otras toman fuerza por sus diferentes modos de operar, por sus actuaciones, pero los retos siempre están y buscamos una mejor calidad de vida para la población.

En torno a las masacres, dijo que cada suceso es investigado por los cuerpos del Estado. Cada uno de estos sucesos tiene respuestas que muchas veces pasan inadvertidas, aseguró.

No quiso individualizar sobre investigaciones en cada caso concreto, pero aseguró que se siguen las diligencias para dar con los responsables.

Descartó poner un toque de queda en el sector Lomas del Carmen, por las constantes masacres que ahí ocurren. PD