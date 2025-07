A criterio del exmagistrado del TSE, nos encaminamos a elecciones sin legitimidad democrática si el CNE no prioriza lo técnico

Tegucigalpa – El exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Denis Gómez, advirtió que el proceso electoral hondureño se encuentra en una situación “precaria y preocupante” debido al colapso de los espacios de diálogo político y a la creciente instrumentalización del poder por parte del partido oficialista.

“Es preocupante que se hayan agotado los espacios donde los partidos políticos buscan soluciones. Lo grave es que el partido en el poder tiene la capacidad de movilización y presión y responde como tal”, declaró Gómez.

El exmagistrado hizo referencia directa al debate legal dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalando que si bien el artículo 20 de la Ley Electoral establece que las decisiones se toman por mayoría, el artículo 279 menciona la necesidad de consenso en temas claves. Según Gómez, la interpretación que actualmente impulsa el oficialismo sobre estos artículos busca imponer su criterio sin importar la legalidad, lo que pone en riesgo el equilibrio institucional.

“Nos estamos acercando peligrosamente a un escenario donde no importa la ley, sino quién tiene el poder para imponer su voluntad. Esa coacción institucional es sumamente peligrosa”, advirtió.

De forma inédita —según el exmagistrado—, el discurso de fraude electoral ha sido anticipado desde ambos extremos del espectro político. “Lo novedoso es que ahora la izquierda, desde el poder, está diciendo que habrá fraude… y todavía ni siquiera votamos. Usualmente eso venía después, ahora es antes”, afirmó.

Gómez también criticó con dureza la figura de los llamados «acuerdos políticos», los cuales, en su opinión, han servido históricamente para violentar la ley bajo la apariencia de consensos. “Aquí no hay espacio real para la negociación. Los consejeros no se acercan entre sí. Por eso el CNE debe concentrarse en lo técnico”, enfatizó.

Según él, el Consejo Nacional Electoral debe dejar de lado la pugna política y asegurar que los aspectos técnicos del proceso electoral de noviembre de 2025 estén garantizados con absoluta transparencia. “Los resultados deben ser indubitables. Lo menos que hay ahora en esta discusión es la parte técnica”, señaló con preocupación.

Gómez alertó que si el proceso no se maneja con rigor técnico y transparencia absoluta, el país podría enfrentarse a elecciones sin legitimidad democrática, comparables a procesos cuestionados como el de Venezuela. “Si me preguntan cómo vamos, probablemente sí habrá elecciones, pero no serán democráticas”, sentenció.

El exmagistrado concluyó con un llamado al CNE: Lo que más debe importar ahora es lo técnico. Que no nos salgan con que se cayó el sistema o que nos hackearon desde el otro lado del mundo. El país no puede darse el lujo de perder el reconocimiento internacional de sus elecciones y perder la democracia. LB