Como “malentendido” califica presidenta de la CSJ la crisis en Sala de lo Constitucional

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando calificó como “un malentendido” la situación de crisis en la Sala de lo Constitucional luego de no respetarse la precedencia en la rotación de la coordinación.

– Minimizó la alta mora de resoluciones en la Sala Laboral de la CSJ.

“Si bien es cierto ustedes -se refiere a la prensa- han contado los días que no se ha tenido pleno, el hecho de no tener pleno no quiere decir que no se esté laborando en el Poder Judicial”, declaró la magistrada presidenta.

Aseguró que todas y cada una de las salas han continuado laborando, incluyendo la Sala de lo Constitucional que tiene ya una buena cantidad de admisiones en los habeas corpus, “ellos no se han detenido por este malentendido, pero estoy más que segura que pronto esto tendrá un buen final”.

La presidenta de la CSJ instaló este lunes la Mesa Técnica de Garantía de Derechos de niñas y niños en conflicto con la ley.

Ráquel Obando manifestó que como magistrados fueron nombrados para aplicar la justicia y que los ciudadanos en general tuvieran acceso pronto a la misma.

En torno a los nueve mil expedientes que están pendiente de resolución en la Sala Laboral de ese poder del Estado, refirió que “esto no es cierto, nosotros tenemos en la Sala de lo Laboral, y más lo puede decir con certeza la magistrada Anny Ochoa, que hay 800 expedientes en trámite y sólo 200 en mora”.

Dijo que espera que a finales de junio de este 2024, se haya resuelto la mora en esta oficina de la CSJ.

Informó que está en proceso de nombramiento para seis jueces en material laboral junto con sus respectivos secretarios, escribientes y personal de apoyo. JS

