Orden de precedencia ya no existe, fue derogado con reforma al artículo 16: presidenta de la CSJ

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, manifestó en las últimas horas que ya no existe la orden de precedencia para referirse a la polémica con la coordinación de la Sala de lo Constitucional.

“La precedencia ya no existe, en (la reforma) del artículo 16 del reglamento interno, esto fue derogado”, declaró a periodistas la titular de la CSJ.

Consultado por la crisis que conlleva la CSJ por la polémica del nombramiento de la presidencia de la Sala de lo Constitucional, Ráquel Obando respondió que sólo ejerció su facultad de nombrar los coordinadores de las salas.

Lo único que estoy haciendo es estar aplicando la ley, la Constitución y el reglamento interno de la CSJ, argumentó la titular del Poder Judicial.

Cabe recordar que se designó al magistrado Wagner Vallecillo como presidente de la Sala de lo Constitucional, cuando correspondía a su compañero Luis Fernando Padilla, basándose en la orden de precedencia.

(LEER) Mientras siga controversia en CSJ, Sala Constitucional seguirá paralizada, advierte magistrada Ochoa

Esto ocasionó que algunos magistrados reaccionaran molestos, manifestando que era un golpe a la Sala de lo Constitucional y que no hubiera reunión de pleno.

“Mi idea no es venir a pelear con las personas, sino a hacer justicia, si entramos en ese juego que no vamos a trabajar porque unos dicen una cosa y otros manifiestan otra, no vamos a seguir”, expresó.

Instó a que se llegue a consenso indicando que no quiere seguir perdiendo el tiempo.

Las luchas no benefician a nadie, opinó la presidenta de la CSJ sobre el conflicto en este poder del Estado. AG