Wilson Pérez se iba a entregar a la justicia, según revela Hugo Maldonado

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, dijo la noche de este martes tras la muerte de Wilson Ariel Pérez que este se entregaría a la justicia y utilizaría los derechos humanos para hacer la acción.

Según Maldonado, Pérez se iba entregar hoy al Ministerio Público, lamentablemente y las circunstancias sociales donde una patrulla que estaba en el sector se armó una refriega resultando herido y trasladado al hospital Mario Catarino Rivas.

Señaló que la Policía no sabía con quién estaba intercambiando disparos hasta que se confirma cuando lo llevan al hospital, “lamentablemente se dio el enfrentamiento y el joven no logró hacer lo que tenía previsto ya que no había una orden de captura en su contra, todo se estaba canalizando para entregarlo a la justicia”, reiteró.

Maldonado dijo desconocer si el joven era miembro o no de maras o pandillas, lo que sí tengo entendido que él estaba en esa zona escondiéndose para poder entregarse a la justicia en el momento oportuno.

Indicó que si el joven Alexander Cruz no hubiese salido hoy a decir que él no era la persona que andaba buscando la policía quizá su vida también hubiese corrido peligro.

“Aquí habían dos jóvenes que corrían peligro, tanto Alexander como Wilson salían en fotografías de las redes sociales por lo que estaban condenando a dos jóvenes”, apuntó.

IR