“No tengo nada que ver con los disturbios del domingo, yo estuve trabajando”: Alexander Cruz

Tegucigalpa- El joven Alexander Cruz junto a su madre y vecinos de una comunidad en una zona de Colón aseguró que él no es la persona que agredió a la funcionaria policial y que lo están confundiendo.

“No tengo nada que ver, el domingo estuve trabajando en mi casa, me gusta el fútbol pero no sigo a ningún equipo de la liga nacional, temo por mi vida”, dijo el joven a un medio de comunicación.

Agregó que sacaron las fotos de su Facebook y las mandaron a la Policía y empezaron a mandarme mensajes que muerto me iban a encontrar, “yo no soy la persona que andan buscando me están confundiendo y hasta me pueden matar, es por eso que estoy dando mi cara para que se aclare esta situación”, arguyó.

Por su parte , el portavoz de la Policía Nacional, Miguel Martínez dijo que las personas se han movilizado en redes sociales en busca de la persona que golpeó a la funcionaria policial.

Aclaró que ellos como policía no han dado nombres, ni han publicado fotos sobre personas que han sido vinculadas como el posible agresor.

“Hemos tenido información que la persona que cometió la agresión contra la policía y uno de los árbitros ha intentado salir del país”, indicó.

Recordó que hay una recompensa de 100 mil lempiras de recompensa para quien de la información verídica de su paradero.

