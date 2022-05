Última orden de extradición recibida no es para un político “despreocúpense”: Canciller

Tegucigalpa – Enrique Reina, ministro de Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, manifestó este lunes que la última solicitud de extradición que llegó a su oficina, no corresponde a una persona reconocida, tampoco es un político “lo digo para los que están preocupados”.

Inicialmente dijo que todas las solicitudes de extradición son remitidas en tiempo y forma a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encargada de darlo a conocer y evaluar si es prudente revelar los nombres de los requeridos, pues con ello las investigaciones podrían interrumpirse, y en caso de alertar al acusado podría darse a la fuga, en caso que no se haya ejecutado la captura.

El canciller aseguró que se usan los canales correctos para este tipo de proceso, al tiempo que pidió no dejarse sorprender por información que no es oficial, porque en su momento los entes de competencia darán identificarán a los acusados con forme a ley corresponde “y no tenemos órdenes de extradición en la Cancillería, la que recibimos la enviamos a la Corte”, externó.

Consecuentemente se refirió a la última solicitud de extradición que llegó el pasado 11 de mayo a la Cancillería hondureña, en ese contexto la Corte Suprema de Justicia, informó sobre la petición, pero sin revelar el nombre de la persona solicitada, tampoco dio pistas que permitieran deducir de quien se trataba, respecto al tema ronda mucha especulación.

Y este día, el Canciller fue consultado sobre la recepción de más peticiones de extradición y dijo: “la última que recibimos fue hace dos semanas y ya fue remitida al Poder Judicial, lo que sí puedo decir es que no es una persona de conocimiento público, lo digo para los que andan preocupados, pero si es un tema de preocupación criminal”.

Reina agregó que las identidades de las personas solicitadas deben mantenerse en discreción, pero que los organismos que les compete atenderlas tienen la información, entre ellas la comisión especial nombrada en el Congreso Nacional hondureño, para investigar respecto al manejo de los procesos de extradición en el país centroamericano.

30 hondureños han sido extraditados desde el 2014 hacia Estados Unidos. Actualmente se tienen 36 órdenes de captura pendientes de ejecutar, según confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad, Ramón Sabillón, quien además aseguró que todas esas peticiones están activas y más temprano que tarde los acusados serán capturados y entregados a la justicia extranjera.

En las últimos dos días, la Policía Nacional ha capturado a tres personas extraditables y dio de baja a uno de ellos en un enfrentamiento; dos de los detenidos en el departamento de Colón, caribe de Honduras, pertenecen al cartel familiar Montes Bobadilla y en la ciudad de La Ceiba, Atlántida se capturó a José Luis Oliva, alias “El Señor de los Cielos”. JP