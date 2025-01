Tras dos años, estado de excepción llega a su fin

Tegucigalpa – Tras 17 prórrogas, el estado de excepción llega a su fin el domingo, lo que coloca a la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional ante una nueva realidad, ya que su estrategia de combate al crimen por dos años se basó en dicho mecanismo jurídico que le dotaron de amplias facultades.

-El estado de excepción finaliza este domingo 5 de enero, por lo que Seguridad debe de tomar otras estrategias.

El gobierno decretó el estado de excepción para combatir la extorsión, aunque transportistas y comerciantes, los más afectados por la actividad criminal, señalaron que la acción de las maras y bandas delincuenciales fue en aumento con el paso del tiempo.

Tras salir publicado en el diario oficial La Gaceta la extensión del estado de excepción en el territorio hondureño por un plazo de 45 días, los diputados del Congreso Nacional advirtieron que era la última extensión que apoyaban.

Por lo tanto, el estado de excepción abarcó desde el 21 de noviembre del 2024 hasta el domingo 5 de enero de 2025.

Esta fue la décima séptima prórroga que se da esta medida desde que empezó a implementarse el 6 de diciembre de 2022.

El gobierno ha justificado la medida como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado, y que con ello ha logrado reducir los índices de homicidios y extorsiones, sin embargo, los transportistas y comerciantes a diario denuncian el flagelo.

La última prórroga ocurrió en octubre, y se remitió al Congreso Nacional para que se aprobara su ratificación, pero no ocurrió debido a la insurrección legislativa, no es la primera vez que el Congreso Nacional no ratifica la extensión del estado de excepción y el gobierno lo amplía, pese a que no es constitucional.

Tras las prórrogas al estado de excepción, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reiteró su rechazo al estado de excepción vigente en el país, y urgió a las autoridades hondureñas la implementación de políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos.

El Conadeh ha reportado la acumulación de 700 quejas con la vigencia de esta medida.

Mientras que Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, señaló que “la extorsión es uno de los grandes problemas que tiene el país y que, realmente, nos está generando desplazamiento forzado interno”.

Agregó que la extorsión está obligando a los comerciantes, a los transportistas y trabajadores de este rubro, a los pequeños emprendedores a que tengan que desplazarse de su comunidad, a dejar su negocio, luego de ser objeto de amenazas.

Si una de las causas que está provocando el desplazamiento forzado es la extorsión, el Estado tiene que implementar mecanismos que realmente funcionen, ya que hasta ahora ha emitido decretos de emergencia, ha suspendido garantías constitucionales, sin embargo, las extorsiones no se han frenado, dijo Reyes.

Si la extorsión continúa, significa que las políticas o las estrategias que se están utilizando no son las más eficientes, cuestionó.

Asimismo, un reportaje realizado en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Autoritarismo en Centroamérica, establece no hay evidencia estatal que sostenga que el estado de excepción hondureño, declarado hace dos años, haya tenido éxito en acabar con las extorsiones pandilleras y reducir la violencia. Lejos de eso, los casos de abusos policiales cometidos bajo estos “súper poderes” otorgados a los uniformados van desde tortura, agresiones sexuales, desapariciones e incluso asesinato.

Cambiar la estrategia

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, señaló que muchas personas piden en Honduras que los resultados en materia de seguridad sean similares a los que reporta el gobierno de El Salvador, pero afirmó que la normativa en Honduras es parcial y aun así hay mucha crítica sobre el mismo.

“Si por una normativa que quebrantó tres garantías constitucionales, no digamos un verdadero estado de excepción que se van a quebrantar todas las garantías constitucionales”, manifestó.

No obstante, aseguró que “si no se tiene el estado de excepción parcial nosotros vamos a seguir trabajando, la Policía no es una institución estática, es institución dinámica, vamos a cambiar la estrategia, vamos a hacer todo lo humanamente posible, pero la incidencia no la vamos a dejar que aumente, existen miles de formas de hacerlo”, defendió el jerarca policial.

Aguilar Godoy dijo que la institución tiene un déficit de agentes policiales, “nosotros deberíamos ser una institución con por lo menos 32 mil funcionarios policiales, pero yo diría que una policía fortalecida serían 40 mil funcionarios”, indicó.

Ministro alardea menos muertes violentas

Mientras que el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, alabó el estado de excepción como herramienta contra la criminalidad y dijo que gracias al mismo el 2024 cerró como el año con menos muertes violentas.

El ministro Sánchez destacó recientemente que la Tasa de Homicidios de Honduras en 2024 cerró en 26 por cada 100 mil habitantes.

Expuso que esta es una herramienta fundamental para el combate a la criminalidad por lo que su extensión debe ser prolongada. Gracias al estado de excepción Honduras cerró con el año menos violento de las últimas dos décadas, apuntó.

Durante el estado de excepción se ha logrado retirar de las calles 15 mil armas de fuego y se han incautado 26 toneladas de cocaína, resaltó.

Defendió, que el estado de excepción dota de algunos poderes a los cuerpos de seguridad, pero es un beneficio directo para la población.

Recordó que, hablar de seguridad no es un tema que corresponde únicamente a la Policía Nacional sino también involucra a la sociedad. IR